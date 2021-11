Afirma Colegio de Pilotos Aviadores que carece de informaciones técnicas del Aeropuerto Felipe Ángeles

A cuatro meses de que inicie operaciones el nuevo Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), el Colegio de Pilotos Aviadores carece del estudio sobre manejo de la fauna, a pesar del compromiso de las autoridades de aeronáutica de contar con toda la información necesaria sobre ese y otros aspectos.

Humberto Salazar, presidente del Colegio de Pilotos Aviadores informó que se solicitó de manera formal información de diversos temas a la autoridad de aeronáutica civil respecto a algunas dudas técnicas en las que podrían ayudar sin que hasta el momento haya respuesta.

A 4 meses de la inauguración del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles

“Hoy faltando cuanto meses para la inauguración, no sabemos cuestiones de fauna como le van a hacer para controlarla porque subsanemos que existe un movimiento importante de aves entre la Laguna de Zumpango y el lago de Texcoco y eso lo sabemos porque esos estudios si se estaban haciendo en el aeropuerto de Texcoco.

“También hay muchos documentos que tienen que estar listos y no solo listo el documento sino ensayados y practicados como seria un plan de emergencia en el aeropuerto, entonces toda esta parte de la reglamentación sigue siendo una incógnita puesto que no nos han invitado a participar y no tenemos idea que lo estén haciendo aún cundo no estuviéramos invitados”, puntualizó.

En videoconferencia de medios destacó que también se ha solicitado información sobre cuestiones de operatividad en el AIFA y tampoco ha habido respuesta.

“Le pedimos algunos planos, sobre el señalamiento, las luces de baja visibilidad que habrá, que si ya tienen un estudio de fauna cosas de ese tipo para analizarlas todas nuestra opinión al respecto y desgraciadamente no nos han mandado nada a pesar de que nos prometieron cuando fuimos a la visita de Felipe Ángeles que cualquier cosa que Necesitáramos ahí estaba, ya tiene más de 3 meses que solicitamos los documentos y aún no los recibimos”, aseguró durante un ensayo de la próxima reunión de Seguridad Aérea.

Aerolínea determina no participar en el nuevo AIFA

En su oportunidad, el director de seguridad aérea de grupo Aeroméxico, Juan Carlos Curzio, sostuvo que la aerolínea tomó la determinación de no participar en el nuevo AIFA, no por cuestiones de operatividad o riesgo, sino por estrategia comercial.

“Es más una cuestión de impacto comercial particularmente de la que yo conozco que sería para grupo Aeroméxico una cuestión en la conectividad de los vuelos tomando el aeropuerto como hop el que tuviéramos operación segregada

“El proyecto de Texcoco daba la oportunidad de que era un aeropuerto único en este caso para servir a la ciudad de Mexico y garantizaba esta conectividad de un solo aeropuerto”, afirmó.

A pregunta expresa de si existe algún riesgo en el AIFA por la dualidad de operaciones civiles y militares, coincidieron en que no se vislumbra esa problemática, puesto que en el mundo hay varios aeropuertos compartidos como el de Frankfurt, Alemania.

De hecho el rediseño del espacio aéreo y el avance tecnológico permitirán no caer en un punto inseguro, con mediciones claras sobre el número de operaciones en los tres aeropuertos Del Valle de México: el Benito Juárez, el de atómica y el Aeropuerto Felipe Ángeles.