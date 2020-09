Advierte Sicilia a AMLO que pasará a la historia como un traidor a la patria

Escucha la nota:



El líder del Movimiento por La Paz con Justicia y Dignidad, Javier Sicilia Zardain, advirtió en una 5ta Carta Pública al presidente Andrés Manuel López Obrador, que pasará a la historia “como uno más de la larga cadena de traidores que destruyeron la patria”, ya que construye su mandato sobre más fosas, más cadáveres, más mujeres violadas y asesinadas, más venganzas y linchamientos reales y virtuales y en medio de la violencia que crece y que él mismo propicia.

En el documento publicado a través de las redes sociales del Movimiento y de la revista Proceso, el poeta y activista comparó a López Obrador con Felipe Calderón Hinojosa, “a quien tanto odias y quien tanto te odia, quizá porque en el fondo se parecen demasiado y con el ex mandatario Enrique Peña Nieto, quienes de la misma forma que él, le dieron la espalda a las víctimas del país.

El también periodista señaló que el presidente incumplió los acuerdos firmados a favor de las víctimas de la violencia y desmanteló las instituciones que a su favor se habían creado e incluso militarizó más el país.

“El saldo es aterrador. Sin contar los cerca de 300 mil asesinados, más de 70 mil desaparecidos y 873 fosas clandestinas que heredaste como deuda de Estado y que ese día en Tlatelolco te comprometiste a resolver, tu traición nos ha costado ya 53 mil asesinados más (hombres, mujeres y niños), más de 5 mil desaparecidos, masacres en todas partes de la República y un absurdo intento por normalizar el horror. Dejo a un lado tu desprecio por los niños que mueren de cáncer y por las decenas de miles de muertos por la pandemia”, acusó Sicilia.

Aseguró además que ni las víctimas ni la gente le importan al Presidente, ya que después de las diversas movilizaciones realizadas por estas, las ha desvirtuado y por ello después de las marchas y protestas, ahora se encuentran tomadas la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV).

“Lo que no quieres entender, presidente, es que el Estado, aún bajo tu gobierno, está capturado por la corrupción y el crimen. No importa que nos quieras hacer pasar el linchamiento mediático como justicia, y la atención de casos como el de Ayotzinapa, que ni siquiera has resuelto, como justicia transicional; no importa que cada mañana construyas un nuevo enemigo para alimentar el odio y tu negativa a enfrentar el sufrimiento y la muerte de tu gente”, abundó.

Finalmente sentenció que los símbolos de la patria están vacíos como lo muestra la bandera nacional baleada que le fue entregada por el Movimiento por La Paz, la intervención del cuadro de Madero en la CNDH y el zócalo vacío el día del Grito. “Lo que importa es que en ese vacío el país se desangra”, que Morena, los partidos políticos y su gobierno siguen llenos de corrupción y vínculos con el crimen organizado y el Presidente carece de la capacidad de juzgarse a sí mismo.