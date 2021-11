Advierte Secretaria del Trabajo que aún se practica democracia simulada en sindicatos

El director del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, Alfredo Domínguez Marrufo reconoció que un gran número de sindicatos en el país aún “siguen practicando una democracia simulada”.

Al encabezar una reunión donde se entregó la Constancia de Legitimación del Contrato Colectivo de Trabajo al Sindicato de Trabajadores de Banco Santander México, Domínguez Marrufo resaltó las ventajas que tiene el nuevo modelo laboral y que aún hay sindicatos que no aplican los cambios impulsados para fortalecer la democracia interna.

Información relacionada: Anuncia la Secretaría del Trabajo el arranque de la segunda etapa de la reforma al Sistema de Justicia Laboral

“Un gran número de sindicatos en este país, todavía siguen practicando una democracia simulada, una democracia que solamente está en el papel y que realmente no existe participación de los trabajadores, que no conocen, que no saben en qué términos esta su contrato colectivo”, afirmó.