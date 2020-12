Advierte Malala sobre la violencia contra mujeres en México

Malala Yousafzai, Premio Nobel de la Paz en 2014, dijo que con base en un estudio, alrededor de 1 billón de niñas no están listas para el trabajo.

Al abordar el problema de desigualdad que enfrentan las mujeres en el mundo; Malala Yousafzai, Premio Nobel de la Paz 2014 se refirió a la violencia y los abusos que enfrenta este sector en México, situación que, dijo, debe cambiar.

Al ofrecer un mensaje en el marco de la graduación de más de 6 mil alumnos de todos los campus del Tec de Monterrey; la activista afirmó que para erradicar la violencia contra niñas y mujeres, los hombres también desempeñan un papel muy importante para difundir el mensaje de que debe haber un trato respetuoso.

Destacó con base en un estudio, que alrededor de 1 billón de niñas no están listas para el trabajo que enfrentarán en el futuro ya que no están recibiendo la educación de calidad que necesitan. “Necesitamos una educación sensible al género, educar tanto a niños y niñas, hay mucho por hacer en la calidad de la educación”.

Expuso que muchas niñas son forzadas al matrimonio en su niñez, son víctimas de trabajo infantil y en muchas familias, si sólo pueden solventar la educación de un hijo a menudo le dan prioridad a los niños y no a las niñas.

Indicó que con la pandemia de Covid-19 se han hecho más evidentes los problemas en el sistema de salud, en el sistema económico, en el sistema político “y el impacto de estos problemas no es igual para todas las personas, especialmente porque los marginados no son tratados justamente, hay muchas mujeres, jóvenes y niñas que no tienen los mismos derechos”.

A través de la ceremonia virtual, destacó que esos son los retos que los jóvenes estarán enfrentando y les pidió siempre tener fe y creer en la causa por la que están luchando “estar comprometidos, no darse por vencidos con sus metas a pesar de los problemas, dificultades y retos y tomarlos como experiencias de aprendizaje”.