Advierte Ciro Murayama que INE no hará excepciones con AMLO

El consejero Ciro Murayama Rendón advirtió que el Instituto Nacional Electoral (INE) no hará excepciones con el presidente Andrés Manuel López Obrador en la aplicación de medidas cautelares ante eventuales violaciones a la Constitución Política.

Al responder a “quienes dicen que el INE no dictaba medidas cautelares” a otros presidentes, Murayama Rendón recordó que al ex presidente Felipe Calderón se le prohibió entregar cartas en las que felicitaba a contribuyentes del Servicio de Administración Tributaria (SAT), mientras que al ex presidente Enrique Peña Nieto se le ordenó no repartir televisores con el lema “Mover a México”.

Para los que dicen que el @INEMexico no dictaba medidas cautelares a otras presidencias, van 2 ejemplos: 1) A Calderón se le prohibió entregar cartas con su firma a contribuyentes. 2) A Peña repartir televisiones con el lema “Mover a México”. Así que con AMLO no hay excepción. pic.twitter.com/NJurTO9N15 — Ciro Murayama (@CiroMurayamaINE) May 1, 2020

Asimismo, el consejero electoral recordó que en agosto de 2019, las medidas cautelares que dictó el INE por el tema de los “Servidores de la Nación”, fueron avaladas por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

“Esta decisión de agosto de 2019 de la Comisión de Quejas, incluso fue confirmada la violación al artículo 134 constitucional por el Tribunal Electoral, sí en 2019 no era válido, hoy tampoco lo es, más aún cuando hay dos procesos electorales locales que ya comenzaron, el de Coahuila y de Hidalgo, respectivamente”.

Murayama Rendón refirió que las cartas que estaba entregando el IMSS como parte de los apoyos económicos que se les entregan a la población en el marco de la emergencia sanitaria, constituyen propaganda personalizada.

Por contravenir el art. 134 constitucional, la Comisión de Quejas y Denuncias del @INEMexico ordenó al IMSS detener la distribución de cartas a través de las cuales se ofrecen créditos a personas con actividad empresarial firmadas por el titular del Ejecutivo Federal. — Lorenzo Córdova V. (@lorenzocordovav) April 30, 2020

“Se incorpora en la medida cautelar el llegar a prohibir la difusión de las cartas que fueron motivo de la denuncia y eso me parece adecuado porque en distintas redes sociales de funcionarios públicos, el titular del IMSS, las cuentas oficiales de distintas instituciones, se está difundiendo la imagen de la carta, entonces no solo se trata de que no se entregue, se trata de que no se difunda la misma por distintos medios porque es propaganda personalizada”.

Cabe recordar que el presidente del INE, Lorenzo Córdova, informó que se investiga a diversos servidores por presuntos actos de promoción personalizada en el contexto de la emergencia sanitaria.