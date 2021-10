Advierte Anaya que AMLO busca culpar a oposición por las altas tarifas eléctricas

Ricardo Anaya aseguró que el presidente Andrés Manuel López Obrador sabe que la reforma eléctrica no va a pasar, al advertir que tiene un plan para culpar a la oposición por “no poder bajar el precio de la luz”.

En su video semanal, el aspirante a la candidatura presidencial de 2024 afirmó que, si esta reforma lograra pasar, ganaría el gobierno actual porque se fracturaría la oposición.

Información relacionada: Va por México votará contra reforma eléctrica: PRD

Acusó al presidente de la Republica de estar obsesionado con tener el control de todo y que el objetivo es controlar a todas las empresas, porque “así piensan los dictadores”.

“Y sabes que va a hacer, cuando no se apruebe, de mi te acuerdas, te va a decir en la mañanera yo quería bajar el precio de la luz para ayudar al pueblo, pero los de la oposición que son malos, no me dejaron; esa es la verdadera trampa y la realidad es que con López Obrador es con quien más ha subido la luz, cuando menos desde 2015”, afirmó.

Anaya Cortés dijo es mentira la versión de que las empresas pagan un peso por kilowatt-hora, mientras que los hogares pagan 5 pesos.

Explicó que la tarifa para la mayoría de los hogares oscila entre 0.88 y 1 peso; en tanto que hay empresas que solo le pagan a la Comisión Federal de Electricidad por la transmisión, dado que “generan su propia electricidad,” sin contaminar.

El excandidato presidencial dijo que los hogares que pagan 5 pesos por kilowatt hora, son los más ricos y por eso les llegan recibos de 13 mil pesos por bimestre.

El panista, reiteró su llamado a los legisladores para que rechacen la reforma y “no se dejen intimidar”.