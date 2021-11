Adultos mayores recibirán refuerzo contra Covid-19: AMLO

Al brindar su mensaje matutino desde el Antiguo Palacio del Ayuntamiento en la Ciudad de México, el Presidente Andrés Manuel López Obrador indicó que la aplicación de la vacuna anti COVID de refuerzo para adultos mayores que ya completaron su inmunización, es algo que “sí lo tenemos contemplado. No se ha anunciado porque hubo mucha alarma con lo de la nueva variante y quisimos actuar con prudencia, para no infundir miedo. Pero si es parte del plan que se tiene”, apuntó.

—“¿A partir de cuándo se consideraría?”, se le inquiere.

—“Ya, lo más pronto. Tenemos que seguir vacunando en comunidades apartadas, ya hemos avanzado bastante en la vacunación… tenemos que seguir visitando pequeñas comunidades”, indicó el mandatario mexicano al ejemplificar con el caso de Chiapas que registra un 63% de cobertura, además de los estados de Oaxaca y Puebla.

“Estamos hablando de que nuestro país tiene alrededor de 280 mil pequeñas comunidades…nosotros queremos que no se quede nadie sin la vacuna. Ya se empezó con los jóvenes y no sé descarta el refuerzo para adultos mayores”, agregó el titular del gobierno federal.

—“Y ¿en el caso de los maestros?”, se le inquirió.

—“Lo mismo. Se va a reforzar en algunas vacunas que de acuerdo a las investigaciones necesitan ese refuerzo. pero no va a tardar mucho. Tenemos suficientes vacunas y vamos a este a proteger a la gente, vamos a seguir protegiendo con vacunas porque eso es lo más importante, que estemos vacunados, es lo más importante, eso está demostrado. El que la vacuna no sirva ante la nueva variante como llegaron a decir, eso no está demostrado, esa es una volada. Para no alarmar tenemos que actuar con mucha responsabilidad”, respondió el presidente de México.

Al ser cuestionado sobre la universalización de la aplicación de la vacuna de refuerzo anti COVID para los mayores de 15 años, en Mexico, el Jefe del Ejecutivo federal indicó que “se va a continuar con la vacuna a jóvenes, en su momento se va a decidir sobre niños y sí, vamos a iniciar pronto ya la vacuna de refuerzo para adultos mayores. Eso es lo que puedo comentar. Pero vamos a ir evaluando. Todo esto se decide en un comité del sector Salud”, proyectó el mandatario federal.

“Lo importante, es decirle a todos los mexicanos, en esencia dos cosas quela vacuna ayuda, está probado, aunque se trate de una nueva variante hasta ahora, no hay ningún estudio que demuestre que no sirve la vacuna, la vacuna es fundamental está aprobado, que es lo que protege”, subrayó López Obrador, al recordar que que un alto porcentaje de hospitalizados y fallecidos son personas no vacunadas; “así de claro, la vacuna es lo mejor ante cualquier variante” y lo segundo, que “no tenemos escasez de vacunas. Tenemos vacunas. suficientes para 1, 2 y 3 dosis. No nos faltan vacunas, es un plan que se está siguiendo de acuerdo a lo que se necesita, para no caer en el desorden o en el caos, si tenemos vacunas suficientes”, finalizó López Obrador al recordar que su administración destinó alrededor de 40 mil millones de pesos para adquirir los biológicos.