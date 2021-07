Acusa Noroña campaña en su contra con video donde discute con vecinos

Escucha la nota:



El vicecoordinador del Partido del Trabajo (PT), Gerardo Fernández Noroña, acusó que la campaña de desprestigio en su contra continúa.

Ello, ante la difusión en redes sociales del fragmento de un video de su recorrido por la zona del Rosario, en Iztapalapa, realizado hace casi dos años, el sábado 22 de junio de 2019.

¿Cuáles fueron los hechos?

En la grabación, se ve que se encara a gritos con vecinos que le plantean reclamos por incumplimiento de promesas de gobernantes anteriores.

Se aprecia que el legislador se acerca a charlar con dos adultos mayores que se encuentran en una tienda de abarrotes, quienes le plantean inconformidades por el incumplimiento de otros políticos.

El legislador comienza a irritarse con los reclamos y por momentos, levanta la voz para atajar los comentarios de los vecinos.

Cuando éstos le piden que de por finalizada su visita, el diputado Fernández Noroña les dice que le han faltado al respeto.

“Es el tono el que me hablan el que no acepto (…) yo hablo así (…) no, pues yo también hablo así”, dice en distintas partes del material, mientras va perdiendo la calma.

“¡No, no me digas que entienda, entiendo perfecto! ¡Entiendo la inconformidad, porque yo mismo la vivo!”, afirma, enfadado.

“¡Conste que no has resuelto nada!”, le responde el vecino con el que inició la discusión.

“No me estés faltando al respeto, deja de provocarme, te he tratado con respeto desde un principio, ¡no me estés faltando al respeto! ¡Que no me esté faltando al respeto!”, exige a gritos el diputado.

Acto seguido, la grabación muestra que otros vecinos se acercan al lugar para pedir al legislador y sus acompañantes que dejen de gritarles a los adultos mayores y se retiren del lugar.

El video finaliza cuando un joven tira un manotazo a la mujer que graba el video, y el teléfono con el que se hacía la transmisión, cae al suelo.

Reacciones en redes sociales

Fernández Noroña sentenció que el material retomado en redes sociales por usuarios y periodistas para hacer notar la forma en que pierde la paciencia en la discusión que sostiene con unos vecinos, fue editado para dañar su imagen.

Se confrontó en la red social de Twitter con quienes replicaron el material, en particular, el periodista Luis Cárdenas, quien calificó como “una vergüenza”, como irrespetuosa y como intolerante, la conducta del parlamentario.

Las respuestas del diputado petista se hicieron extensivas a otros usuarios de Twitter como el que se identifica con la cuenta @CONEJO_4T, y que en su foto de perfil, muestra una imagen con el rostro de Noroña con cuernos, y la frase “Noroña traicionero”.

También señaló al usuario @NachoRdz, al que confundió con quien se hace llamar “El Chapucero”, y utiliza la cuenta en Twitter, @NachoRgz.

En respuesta, el vicecoordinador petista, que de inicio dijo no recordar cuándo ocurrieron los hechos, insistió en que se utilizó sólo una parte del material para denostarlo.

Recriminó que se haya omitido mostrar la parte de la grabación en que una de sus colaboradoras, a quien identificó como @aura_fdz, y quien transmitía en vivo por redes sociales el recorrido, recibió una agresión por parte de las personas que se acercaron a pedirles se retiraran del lugar, al enfrascarse en una discusión a gritos con los dos adultos mayores con los que al inicio charlaba.

El legislador federal también se quejó de que los usuarios de redes sociales que difundieron el material, la noche de este martes 20 de julio, no utilizaron los fragmentos en que constan “todas las majaderías que estuve escuchándoles durante bastante tiempo”.

Al replicar en redes sociales, señaló a quienes lo criticaron, de ser afines a los partidos políticos de oposición.

Aunado a que dijo contar con el apoyo del 56 por ciento de los electores en el Distrito 4 de Iztapalapa, por el cual fue electo.

Otra muestra de la situación

La usuaria de Twitter, Ana Mendoza, identificada con la cuenta en Twitter, @AnaMendoza1989, compartió la grabación completa del recorrido hecho por el diputado Fernández Noroña.

En el video, con poco más de 35 minutos de duración, el político se acerca a un puesto de carnitas, habla con los vecinos.

Les pide reunirse y hablar de sus necesidades inconformidades, se detiene a escuchar lo que algunos ciudadanos le plantean.

Al acercarse a la tienda donde se encuentran los adultos mayores con los que posteriormente discute, primero los invita a un evento del presidente de la República en el Zócalo capitalino.

El adulto mayor aprovecha para hablarle de los problemas de inseguridad que sufren los y en cuanto la persona le dice que la situación se vive desde hace muchos años.

El diputado Noroña intenta frenarlo al pedirle, con tono de inconformidad que no le reclame por lo que hicieron gobiernos anteriores, porque él tiene poco tiempo en el cargo.

“¡Déjeme hablar!”, le pide la persona.

A lo que Fernández Noroña responde que no aceptará se le hable, de cosas que ocurrieron en años y meses pasados, y no le corresponden.