Acusa FGR de asociación delictuosa a ex legisladores del PAN y PRI

La Fiscalía General de la República (FGR) acusa a los ex legisladores del PAN, Ricardo Anaya, Ernesto Cordero, Francisco Domínguez y al ex diputado del PRI y ex director del Infonavit, David Penchyna de asociación delictuosa.

Señala que por traición a la patria, Luis Videgaray podría recibir una condena de 79 años de prisión.

En la solicitud de orden de aprehensión que presentó la FGR contra Luis Videgaray ante un juez de control del Reclusorio Norte, el agente del Ministerio Público señaló que los ex congresistas, junto con Enrique Peña Nieto y el ex secretario de Hacienda, recibieron recursos de Odebrecht para hacer algo injusto con sus funciones que fue emitir su voto a favor de la reforma en materia energética y leyes secundarias de manera injusta y atendiendo a un beneficio económico personal.

En el documento de 100 páginas, la FGR puntualizó que Peña Nieto, Videgaray y los legisladores recibieron un beneficio con el fin de realizar actos contra la integridad territorial de la nación mexicana al abrir la posibilidad de que personas extranjeras pudieran beneficiarse por la explotación y aprovechamiento de recursos naturales.

Del mismo modo, en la solicitud la FGR informó al juez que el 4 de septiembre de este año, el ex director de Pemex, Emilio Lozoya, entregó una “memoria Verbatim” con número de serie YN16G7422012368SLT, la cual incluye un video de cuatro minutos con 15 segundos, así como la copia de 15 recibos en los que se documenta la supuesta entrega de 14 millones de pesos en sobornos para ex senadores de la República.

Lozoya relató que en el video se observa a Rafael Jesús Caraveo Opengo y a Guillermo Gutiérrez Badillo “recibiendo parte de los sobornos para los senadores de la República” y refirió que el video fue grabado por Francisco Olascoaga Rodríguez.

El ex titular de Pemex aclaró que el video contenido en la USB es una versión corta del original, el cual tiene una mayor duración, pero debido a la poca capacidad de almacenamiento del dispositivo, fue que se proporcionó de esa manera.

En la solicitud, la FGR mencionó que en caso comprobarse su responsabilidad en los delitos de cohecho y traición a la patria, a Luis Videgaray se le podría imponer una pena de hasta 79 años de prisión.