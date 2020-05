Acumula México 3 mil 465 muertos por Covid-19 y 35 mil 22 contagios

Escucha la nota:



En conferencia de prensa, el subsecretario de Prevención y Promoción a la Salud, Hugo López Gatell, indicó que el 57 por ciento de los contagios en todo el país se concentran en Ciudad de México, Estado de México, Sinaloa, Tabasco y Veracruz, y dijo que en contraste solo Colima tiene menos de cien casos de coronavirus.

Sobre el desabasto de insumos para personal médico del INER, afirmó que “el dinero no les sobra pero tampoco les falta”, por lo que buscarán restablecer de insumos como batas, mascarillas y caretas al persona médico.

“Deben ser quienes de manera más estricta tengan los equipos adecuados, los tengan a tiempo, los usen y los sepan utilizar de forma correcta, no hay razón para que debiera ser así, no conozco el comunicado, nadie me ha informado, sobre la situación específica del INER, no se de cuando sea este comunicado… No hay razón para que un hospital se sienta solo y sienta que lo tiene que resolver con sus propios medios, los aviones del puente aéreo siguen llegando”

Indicó que “se tiene una sospecha creciente de que en octubre junto con la influenza podría presentarse rebrotes de Covid 19”, por lo que se continuará con las unidades de emergencia de coronavirus una vez que pase la emergencia, pero no con las temporales como el Centro Banamex.

“No necesariamente el modo de operación que es un modo de respuesta de emergencias permanecerá de forma fija por muchos meses pero por lo menos de aquí a octubre permanecerán activas, no necesariamente las temporales como la que se instaló en el Autódromo y el Centro Banamex, y otras análogas que se han instalado en los estados no necesariamente van a permanecer”

La Secretaría de Salud federal presenta este un mapa de carga de enfermedad por Covid-19 pero a nivel municipal, en el que se logra ver qué municipios del país tienen al menos un contagio de este virus.