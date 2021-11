Acuerdo publicado en DOF es para agilizar terminación de obras prioritarias: AMLO

La publicación de un acuerdo en el Diario Oficial de la Federación (DOF), con el que el Ejecutivo Federal “declara de interés público y seguridad nacional la realización de proyectos y obras a cargo del Gobierno de México”, es “para agilizar trámites y que, por los trámites burocráticos, no se detengan las obras, que se pueda dar la confianza a las instituciones y a las empresas que están trabajando en el Tren Maya, para que los trámites que tienen que hacer para la realización de las obras sean más expeditos”, aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Es para que se les dé también tiempo para presentar toda la documentación en el entendido de que las empresas, las dependencias del gobierno federal están regidas por principios de protección al medio ambiente, de justicia, de honestidad y que se le tienen que dar facilidades y se le tiene que tener confianza a las dependencias, eso fue el acuerdo, agregó el mandatario federal.

El titular del gobierno federal tambien recriminó las críticas al acuerdo publicado ayer en la edición vespertina del Diario Oficial de la Federación; es “para que no se detenga la obra porque tenemos que avanzar, tenemos que terminar, concluir las obras.

Esto no tiene nada que ver con la transparencia, las secretarías, todos estamos obligados a rendir cuentas… Por eso este acuerdo, ni siquiera es un decreto, es un acuerdo interno para facilitar y que podamos terminar, las obras porque ¿cuántos días nos faltan para terminar el aeropuerto Felipe Ángeles? pues como 120 días más o menos, te imaginas a Claudio X González, papá e hijo porque actúan de manera coordinada y conjunta junto con el ex ministro José Ramón Cossío, se les ocurre meter un amparo para detener la obra porque ‘está muy lejos el aeropuerto’, porque ‘va a hacer mucho ruido’ y nos presentan un amparo… pues ya no terminamos.

En el caso del Tren Maya, tenemos que terminar 1500 kilómetros de vías férreas electrificadas en una buena parte con trenes, para finales del 2023. ¿Qué quisieran? ¿Que fracasáramos? ¿que no se concluya la obra? ¡Pues no! tenemos que terminarla, finalizó el Jefe del Ejecutivo federal.