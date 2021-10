Acuerdan gobierno y comunidades echar a andar proyecto de agua en Comarca Lagunera

“Manos a la obra”, exhortó el presidente Andrés Manuel López Obrador, desde el Centro Regional de Atención a Emergencias de Conagua, de Lerdo, Durango donde se revisaron avances del proyecto Agua Saludable para La Laguna; “tenemos para este año un presupuesto, de mil 279 millones de pesos, solo han ejercido 158 millones… hay más de mil millones que tenemos que buscar la forma de ejercerlos bien, si no, ver cómo se pueden emplear para aplicarse el año próximo.

En el proyecto del presupuesto para el 2022 son 230 millones que están propuestos… este proyecto es prioritario, no le va a faltar recursos”, subrayó.

“Va a requerir una inversión de alrededor de 10 mil millones porque es un proyecto integral, no solo es el abastecimiento del agua sino reparar las líneas de conducción, invertir en mejorar los sistemas de agua potable en los nueve municipios, porque también es necesario el ahorrar agua. Sí vamos a conducir agua por líneas o tuberías que se instalaron hace 40, 50 años, se desperdicia mucho por las fugas, se calcula que hay un desperdicio cuando menos del 30% del agua”, apuntó el Jefe del Ejecutivo mexicano ante autoridades, empresarios —como el presidente de Grupo Lala Eduardo Tricio— y organizaciones ambientales y comunitarias de La Laguna.

“También vamos a requerir inversión para revestir canales de los distritos de riego, esto también significa ahorros en el agua, pero se requiere invertir. Vamos a complementar este programa con otras acciones para hacerlo un plan de desarrollo integral en la laguna, que incluya créditos, que incluya fertilización, que incluya precios de garantía, que incluya apoyos directos para productores, que incluya educación, mejoramiento de escuelas, que incluya salud, seguridad, desarrollo urbano, vivienda un plan integral”, pidió a las autoridades de los tres niveles de Gobierno a las que dio un plazo de unos 4 meses.

“Tenemos que hacerlo pronto; soy partidario de la no reelección, ya no tengo más tiempo. En diciembre del 2023 va a estar el país ya ‘bastante caliente’ políticamente hablando, ya van a estar los candidatos para el 2024; ya no podemos pensar en el 2024, tenemos que terminar en el 2023”, que “todos estemos empujando para concluir esta gran obra que va a ser algo muy bueno en beneficio de la Comarca Lagunera”, enfatizó el presidente de la República.