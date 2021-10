Acudir a consultas populares y de revocación debe ser obligatorio: Morena

Escucha la nota:



La participación en elecciones, consultas y proceso de revocación de mandato, debería ser obligatoria, propuso la diputada federal de Morena, María Eugenia Hernández.

Desde la Tribuna de la Cámara de Diputados, la congresista planteó reformas al artículo 31 constitucional, con el fin de “arraigar la práctica del voto popular”, obligando a los ciudadanos a acudir a ejercicios como los referidos.

Al aseverar que el voto popular es la mejor herramienta de la democracia, y el método pacífico de elegir a los gobernantes, indicó que la norma vigente ya estableció que es una obligación ciudadana participar en elecciones, consultas populares y de revocación.

Sin sanción por no votar

La legisladora hizo énfasis en que la Carta Magna no prevé sanciones a los ciudadanos que no acuden a votar, y es por ello que muchos no van a las urnas por distintas razones que si bien son válidas, no justifican la abstención.

Hernández Pérez expresó que la aplicación de castigos por no sufragar en elecciones, ni opinar en consultas y otros mecanismos de participación ciudadana, tendrá un efecto negativo al que se quiere generar. “Está demostrado que estos castigos no son funcionales”, dijo.

La vía para “fortalecer la conciencia social” sobre la importancia de participar, dijo, es convencer a la ciudadanía de que “el pueblo manda” y que hacer obligatoria la asistencia a las votaciones, fortalece la democracia y la soberanía popular.

“Lo que se busca con esta iniciativa es fortalecer la obligatoriedad cívico-constitucional del ejercicio del voto, ampliando el mandato a la figura de los mexicanos, ya no solo a los ciudadanos, cuya obligación de votar ya está plasmada en el artículo 36” constitucional, apuntó.

Agregó que otra de las obligaciones cívicas de los ciudadanos, establecida en la ley, debería ser la de “estimular a sus familias y comunidades” para ejercer el voto.

La iniciativa de reforma que fue turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales, para su estudio y eventual aprobación, se presentó en la antesala de la consulta sobre revocación de mandato, que tendrá lugar en marzo de 2022.