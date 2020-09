Actualizará SESNA Plataforma Digital Nacional 0.7

Escucha la nota:



La Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción (SESNA), anunció avances en la Plataforma Digital Nacional (PDN) al pasar de Beta a 0.7 con las nuevas funcionalidades y herramientas para que los sujetos obligados puedan conectarse a fin de combatir la corrupción.

En en Marco del foro “Plataforma Digital Nacional: interconexión subnacional y avances 2020”, representantes de organizaciones sociales, llamaron para que todas las entidades federativas aceleren la conexión a la plataforma antes de vencer el plazo en mayo de 2021, toda vez que solo Jalisco y Aguascalientes, han cumplido a pesar de la pandemia del Covid-19.

“El llamado es a todos los gobiernos, a los ciudadanos, medios de comunicación, a las organizaciones de sociedad civil que trabajan en todo el país para reforzar el mensaje de que los discursos simplemente ya no son suficientes, las herramientas están ahí, son gratuitas, simplemente ya no hay excusa para quienes no avanzan” expuso la investigadora, Alexandra Zapata.

En ese sentido, advirtieron focos rojos a fin de no permitir que los gobiernos capturen la herramienta y siga la impunidad en el país atendiendo solo intereses particulares.

“Creo que el foco rojo y la amenaza más importante de la Plataforma es la posible captura de parte del gobierno o la amenaza en la que se va a convertir para el pacto de impunidad”, afirmó Max Káiser, presidente de la Comisión Anticorrupción de la Confederación Patronal de la República Mexicana.

Resaltaron la importancia de que todas las instituciones públicas de los niveles federal, estatal y municipal están obligadas a sumar la información que está en su poder.

A su vez, el secretario ejecutivo del Sistema Nacional Anticorrupción, Ricardo Salgado Perrilliat, afirmó que se requiere que todos los involucrados cumplan con su responsabilidad para conectar sus datos y estos generen inteligencia anticorrupción en beneficio de todos los mexicanos.

Detalló que la nueva versión de la Plataforma ya cuenta con cuatro de los seis sistemas funcionales, y ya cuenta con datos reales en temas como: declaraciones patrimoniales y de conflicto de Interés; servidores públicos que Intervienen en procedimientos de contratación; servidores públicos y particulares sancionados e información pública en contrataciones.