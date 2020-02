Activistas y organizaciones presentan iniciativa ciudadana de Ley General de Aguas

Escucha la nota:



En la Cámara de Diputados, un grupo de activistas, integrantes de organizaciones sociales e indígenas y académicos agrupados en el Colectivo Agua para Todos, acudieron a entregar la iniciativa ciudadana sobre una nueva Ley General del Agua, que prevé integrar a los ciudadanos a los consejos de aguas y cuencas, hasta en un 70 por ciento, mientras la autoridad tendría representación en un 30 por ciento.

Al grito de “¡agua, agua!”, los manifestantes bloquearon por unos minutos la Avenida Congreso de la Unión.

Antes de enfilarse hacia el Senado de la República, entregaron a la Mesa Directiva de San Lázaro un paquete con 198 mil firmas ciudadanas, que deberán ser enviadas al Instituto Nacional Electoral (INE), para su debida validación.

Al participar en el acto, el vocalista del grupo Café Tacvba, Rubén Albarrán, señaló que respalda la propuesta ciudadana, pero no está de acuerdo con que siga dejando en manos de los gobiernos el manejo del agua.

Los pueblos originarios del país son los que han demostrado cómo se cuida y preserva el recurso hídrico, planteó el cantante.

“Esta iniciativa, discrepo con ella en algunas cosas, vuelve a poner en manos del Estado las decisiones sobre el agua y las decisiones sobre el agua tienen que estar sobre nosotros. Los pueblos originarios son quienes tienen la mayor posibilidad de hacer un manejo responsable, sostenible del agua, el Estado hasta ahora no ha dado el ejemplo, históricamente no podemos confiar en el Estado de que va a hacer un buen manejo. Los pueblos originarios sí”, externó.

Los activistas también se reunieron a puerta cerrada con integrantes de la Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento de la Cámara, a quienes también hicieron llegar la propuesta que prevé garantizar el derecho al agua, eliminar el régimen de concesiones, y asegurar que las comunidades indígenas tendrán acceso al recurso y a su administración, a través de los consejos de aguas y cuencas.

Recalcaron que las actuales condiciones del sector, dejan en manos de un pequeño grupo de empresarios y concesionarios de sectores como el minero, gran parte del agua disponible, mientras que comunidades indígenas y quienes viven en zonas con temperaturas extremas, están siendo despojados.

“Y cómo se garantiza ese derecho humano al agua, con la participación de la ciudadanía, de los ciudadanos, en los que son los consejos de aguas y cuencas para el manejo del agua, para su administración, para la supervisión de los proyectos, para sugerir los proyectos. Vamos a cambiar una ley que hoy administra cómo se extrae el agua, cómo se saca de los ríos, para dársela al dos por ciento de los que requieren el agua, que tienen el 75 por ciento de las reservas, planteó el profesor de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), Óscar Monroy.

“Evidentemente todos los mega proyectos que se construyan al margen de las comunidades, que no respeten el derecho a la consulta de los pueblos indígenas, pero sobre todo un derecho a la consulta que está ligada al consentimiento, esto hay que tenerlo muy claro. Porque de pronto, se piensa que la consulta es preguntar a los pueblos solamente y no, es tener el consentimiento de los pueblos. Tanto el corredor Transístmico como este proyecto del Tren Maya no cuenta con una consulta que realmente indique que hay el consentimiento de los pueblos indígenas”, añadió la activista Mayra Olivo.

En tanto, la presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara, Laura Rojas, dio cuenta de la entrega de la iniciativa y firmas, reiteró que serán enviadas al Instituto Nacional Electoral para validación.

A su vez, el presidente de la Comisión de Recursos Hidráulicos del recinto, Feliciano Flores, de la bancada del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) celebró que los ciudadanos organizados hayan tomado la iniciativa de proponer cambios legales en materia de agua.