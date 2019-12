Activa CAMe medidas para reducir contaminación en Valle de México

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) activó medidas regionales contingentes para reducir la contaminación por partículas PM2.5 para la zona Noreste del Valle de México, luego de que a las 11:00 horas se registraron valores de 155 puntos en el Índice de Calidad del Aire (promedio 102 microgramos por metro cúbico) por partículas PM2.5 en la estación Nezahualcóyotl, en el municipio del mismo nombre.

Entre las recomendaciones emitidas por las autoridades destacan: evitar hacer actividades cívicas, culturales y de recreo, así como hacer ejercicio al aire libre a cualquier hora del día; utilizar el aire acondicionado en oficina, hogar o automóvil en modo de “recirculación”, así como mantener puertas y ventanas cerradas; no prender velas ni quemar leña, carbón u otros materiales; no fumar, en especial en espacios cerrados; reducir el uso del vehículo particular, compartir el auto y utilizar el servicio de transporte público.

Asimismo pidió a la población reportar cualquier tipo de incendio de manera inmediata; suspender las actividades de las concreteras (fijas o móviles) que no cuenten con equipo de control de emisiones; suspender las actividades de combustión relacionadas con la cocción de ladrillo, cerámica y fundición en hornos artesanales; suspender las actividades de construcción, remodelación, demolición y movimiento de tierras, con excepción de los rellenos sanitarios; suspender toda actividad de explotación de bancos de materiales pétreos; suspender las actividades de movimiento de materiales generadores de partículas a cielo abierto en establecimientos de materiales de construcción (arena y grava, entre

otros), suspender actividades en los establecimientos que utilicen como combustible leña o carbón y que no cuenten con equipo de control de emisiones.

La CAMe también ordenó suspender las obras que obstruyan o dificulten el tránsito, con excepción de las que atiendan reparaciones urgentes; reforzar la detección y sanción de vehículos ostensiblemente contaminantes, de vehículos sin verificación o que circulan el día que no les corresponde; reforzar la detección y sanción de vehículos de transporte de materiales de construcción abiertos sin lona de cobertura y/o que derramen materiales.

La contaminación registrada en la zona Noreste del Valle de México se debió, según la autoridad, a que durante la noche del día 24 de diciembre y la madrugada del día 25 de diciembre del 2019, se presentaron emisiones extraordinarias generadas principalmente por la quema de juegos pirotécnicos, fogatas y quemas de otros materiales que incrementaron los niveles de contaminación por PM2.5.

Lo anterior se sumó a la presencia de una inversión térmica de superficie y de un sistema de alta presión que afecta al centro del país desde hace varios días, que dificultaron la dispersión de contaminantes.

A las 15:00 horas la CAMe emitirá un boletín informativo con la evaluación de las condiciones meteorológicas y de calidad del aire prevaleciente en la Zona Metropolitana del Valle de México.