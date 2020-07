Aclarar anomalías en ‘Jóvenes Construyendo el Futuro’, demanda PRI

Escucha la nota:



En la Cámara de Diputados, la bancada del Partido Revolucionario Institucional (PRI), exigió a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) transparentar por completo el programa “Jóvenes Construyendo el Futuro”, ante los señalamientos por irregularidades, subejercicios y beneficiarios “fantasma”.

La diputada María Alemán, indicó que las aclaraciones emitidas por la titular de la dependencia ante las publicaciones periodísticas al respecto no son suficientes.

La congresista también pidió que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) revise a fondo el programa referido, a fin de esclarecer si ha sido utilizado para desviar recursos públicos.

Al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), pidió evaluar los resultados del programa en lo que va del año, así como las metas planteadas para el mismo.

Puntualizó que la dependencia a cargo de la secretaria Luisa Alcalde, debe informar claramente sobre el número de centros de trabajo verificados, así como el estado que guardan los seguros médicos otorgados a los beneficiarios y cuántos recursos se han invertido en ello.

Es necesario contar con datos reales y verificables sobre la operación del programa “Jóvenes Construyendo el Futuro”, a fin de detectar sus fallas y corregirlas, recalcó la diputada Alemán Muñoz Castillo.

“Jóvenes Construyendo el Futuro” vincula a personas de entre 18 y 29 años con empresas, talleres o negocios, para tener un empleo y desarrollar un oficio. Pueden permanecer hasta por un año, reciben la cantidad de 3 mil 748 pesos mensuales y un seguro médico contra enfermedades, maternidad y riesgos de trabajo”, recordó.

También solicitó a la STPS dar un informe pormenorizado sobre la aplicación de la política pública descrita en Tabasco, estado natal del Presidente de la República, y donde más beneficiarios del programa hay, al igual que en Veracruz.

Recordó que la auditoría interna realizada por la propia STPS, indicó que en el primer año, el programa registró anomalías “serias” como la existencia de centros de capacitación “fantasma” o irregulares a los que se habrían entregado recursos públicos.

Dicha revisión, abundó la congresista federal, dejó ver que el 55 por ciento de los apoyos entregados no se apegaron a las reglas, no se acreditó el domicilio del centro de trabajo, se detectaron becarios en centros de trabajo que no les correspondía, se denunció el cobro de “moches” a los beneficiarios para darles un espacio de trabajo, despidos injustificados, y falta de cumplimiento en los requisitos académicos de los jóvenes.

También se denunció retraso en el pago de los apoyos, exclusión a los jóvenes en los centros de trabajo, reubicación dentro del lugar de trabajo y cambio de tutores de manera arbitraria, lo que generó ineficacia en la capacitación del beneficiario, así como cancelación de los seguros médicos por parte de la dependencia federal.