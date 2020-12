Aclara el INE que los acuerdos de ‘cancha pareja’ no tienen dedicatoria

Escucha la nota:



El presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello, afirmó que los llamados acuerdos de “cancha pareja” no tiene dedicatoria para nadie, pues son de aplicación para todos los niveles de gobierno.

En un video difundido en sus redes sociales, destacó que dichos acuerdos buscan evitar vacíos interpretativos de la legislación electoral y preservar las condiciones de equidad en el proceso electoral del próximo año.

“Aunque, obviamente, hay a quienes no les gusten, no hay novedad, ni sorpresa en estos acuerdos, pues incluyen el sentido de los criterios y sentencias en las resoluciones del INE y del Tribunal Electoral, y no tienen dedicatoria alguna, ni están enfocados a alguna fuerza política en particular, son aplicables, tanto para el gobierno federal como para los gobiernos estatales y municipales sin importar su bandera o su filiación política”.

Pese a ello, Córdova Vianello recordó que Morena ya impugnó, una vez más, los acuerdos.

“Son los mismos acuerdos que el INE ha venido emitiendo elección tras elección en los años anteriores para poder robustecer así, las reglas del juego democrático y evitar que las y los servidores públicos de cualquier nivel, desde la presidencia de la República, hasta los funcionarios municipales, usen su posición de privilegio o bien el dinero o los programas sociales a su cargo para tratar de distorsionar las condiciones en las que transcurre la competencia electoral, violando el principio de imparcialidad al que constitucionalmente están obligados“, dijo.

Se tratan de acuerdos que, indicó, por cierto, hace tres años, fueron impugnados por el entonces partido en el gobierno y que también ahora han sido de nueva cuenta controvertidos por el partido gobernante”

El titular del INE refirió que las autoridades electorales tienen el importante deber de garantizar que la contienda política transcurra en condiciones de equidad.