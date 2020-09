Acertada, decisión del Tribunal sobre convocatoria en Morena: Delgado

Escucha la nota:



El coordinador parlamentario del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en la Cámara de Diputados y aspirante a la dirigencia de ese partido, Mario Delgado, calificó como “muy acertada” la última decisión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), sobre la convocatoria respectiva y la encuesta que realizará el Instituto Nacional Electoral (INE) para acortar la lista de aspirantes.

En gira promocional por el Estado de México, Delgado Carrillo aseguró que de manera responsable, los magistrados electorales decidieron pedir que se cumplan las reglas en materia de paridad de género.

*Información relacionada: Morena venderá en San Lázaro ‘cachitos’ de avión presidencial

Pidió al resto de los contendientes no malinterpretar el fallo del Tribunal, porque no se está pidiendo que nadie renuncie a sus aspiraciones, sino que al momento de seleccionar a los nuevos dirigentes, si un hombre gana la presidencia, una mujer sea secretaria general, y viceversa.

Esto, al declararse a favor de la paridad de género y a que esos principios se cumplan sin necesidad de que las autoridades obliguen a ello.

“En las resoluciones del Tribunal, afortunadamente se está actuando con mucha responsabilidad, tenemos que darle mucha fuerza al Tribunal porque va a ser nuestro árbitro en las elecciones de 2021, las más grandes en la historia del país. Entonces de manera muy acertada el tribunal está pidiendo al INE que funde y motive debidamente este proceso de encuesta”, apuntó.

También en términos adecuados, determinaron que los consejeros electorales deben fundamentar y transparentar su resolutivo sobre la realización de una “encuesta de reconocimiento” entre los distintos contendientes, para reducir la lista de participantes, y con ello, dar claridad a la selección.

Había un riesgo de que técnicamente, no se pudiera realizar la encuesta, al consultar a la población sobre las candidaturas y perfiles de los 71 contendientes que cumplieron los requisitos básicos, argumentó, al dejar ver su postura a favor de recortar la lista de participantes.

“De esa gran cantidad de participantes se hace una encuesta, un sondeo y ver quienes son los que tienen más posibilidades y también encuestarlos. Es decir que se garantice que todos sean encuestados, pero con una metodología que permita llegar de manera clara, transparente y sin controversia a los resultados”, agregó.

Lo anterior, luego de que aspirantes como el también diputado federal, Porfirio Muñoz Ledo, acusaran que los magistrados emitieron una resolución favorable a quienes se refirió como “caciques” dentro del partido.

Cuestionado sobre el reparto de candidaturas, una vez que llegue el momento en el marco del proceso electoral 2021, Delgado Carrillo indicó que es demasiado pronto para abordar esos temas.

Sin embargo, dejó en claro que todos los diputados federales aspirantes a reelegirse, tendrán que someterse a encuestas, para acceder a una postulación.

Los que no trabajaron y no tienen reconocimiento de la gente, no tendrán candidaturas, sentenció, porque no habrá “amiguismos” ni pleitos internos.

Quienes quieran reelegirse, insistió, tendrán que ganar su encuesta.

Respecto a la solicitud del Presidente de la República y organizaciones sociales, por separado, para realizar una consulta sobre un posible juicio a expresidentes, el también presidente de la Junta de Coordinación Política indicó que tras dialogar con el Primer Mandatario, los diputados federales declinaron a presentar su propia petición de consulta.

La decisión se tomó, dijo, para evitar ser señalados como “oportunistas”.