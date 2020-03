Aceptan diputados cancelación de botellas de agua en San Lázaro

Escucha la nota:



La Cámara de Diputados canceló este jueves 12 de marzo la entrega de botellas de agua a los congresistas, durante las sesiones de trabajo en el Pleno.

A cambio, cada uno de los diputados y diputadas recibió un termo de material parecido al acero inoxidable, con el logotipo del recinto grabado en la base del mismo y que deberán usarlo para recargarlo en los dispensadores colocados en distintas partes del Palacio Legislativo o bien, llevar café.

Información relacionada: Diputados suspenden todo tipo de eventos en San Lázaro

El diputado del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Antonio Ortega, dijo que por congruencia se respalda la medida, ya que su fracción ha hecho en distintas ocasiones, propuestas para reducir el uso de plásticos desechables.

“Quiere decir que se estarán desapareciendo las botellas botellitas de plástico. Me parece que la decisión, primero porque somos consecuentes con una medida de terminar con los plásticos. Supongo que hay una medida de reducción de costos, porque además se evita el desperdicio. Yo veo correcta la decisión”, expresó.

Detalló que hasta antes de este jueves, durante cada sesión y al llegar a su curul, los parlamentarios encontraban una botella de agua de aproximadamente 300 mililitros, y en caso de requerir más, las solicitaban al personal de apoyo y edecanes.

Admitió que desconoce el nuevo sistema de bebederos en San Lázaro, pero confió en que el agua disponible a través de esos mecanismos, será potable, por lo que sin problemas, la consumirá.

“Supongo que va a hacer agua de garrafón, no he visto los contenedores, los dispensadores pero supongo que son los comunes, donde se cambia… ¿no es así? ¡Ah, son los que están aquí! ¿No está tratada de manera especial? No, yo sí voy a tomar, yo sí voy a tomar. Yo soy de una generación que tomaba agua de la llave”, dijo.

El pasado 3 de marzo, las autoridades del recinto inauguraron formalmente el sistema de 72 despachadores de agua potable distribuidos en distintos puntos del complejo parlamentario, para el uso de legisladores, trabajadores y visitantes.

En ese marco, se detalló que en San Lázaro, se consumen 250 garrafones diarios de agua, es decir, cuatro mil 750 litros diarios.

También se informó que los 72 mecanismos de filtración de agua tuvieron en suma un costo cercano a los tres millones de pesos, un costo unitario de 40 mil pesos, y se adquirieron por licitación pública.