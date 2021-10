Acelerar vacunación contra Covid, instan Cepal y OPS a Gobiernos

Alicia Bárcena, secretaria Ejecutiva de la Cepal, advirtió que sin salud los países no tendrán recuperación económica.

Escucha la nota:



La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS) instaron a los gobiernos de la región a acelerar los procesos de vacunación, transformar los sistemas de salud, fortalecer la inversión pública y consolidar Estados de bienestar, entre otras medidas, para controlar la crisis sanitaria por Covid-19 en el corto plazo.

Al presentar el informe sobre “Prolongación de la crisis sanitaria y su impacto en la salud, la economía y el desarrollo social”, ambos organismos señalaron que el objetivo es avanzar hacia una recuperación transformadora con igualdad y sostenibilidad ambiental, en línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Información relacionada: Brote de Fiebre amarilla en Venezuela; OMS recomienda vacunarse

El documento destaca que “la pandemia ha dejado en evidencia la necesidad de construir una agenda de salud pública con una perspectiva integral e integrada en América Latina y el Caribe, que reconozca la interdependencia que existe entre las dimensiones sanitaria, social, económica y ambiental”.

Además, enfatiza que la persistencia de la crisis ha evidenciado la necesidad de transformar los sistemas de salud en América Latina y el Caribe, que ya antes de la pandemia se caracterizaban por la debilidad de la capacidad de respuesta de los servicios de salud, su subfinanciamiento, con un nivel muy inferior al acuerdo regional del 6 por ciento del PIB, y la fragmentación y la segmentación del sistema de salud.

Alicia Bárcena, secretaria Ejecutiva de la Cepal, advirtió que sin salud los países no tendrán recuperación económica por lo que urgió a acelerar los procesos de vacunación para superar las carencias.

“Sin salud no hay economía, sin salud no habrá recuperación económica sostenible porque esta crisis sanitaria se ha prolongado, la crisis social persiste por eso sin salud no habrá esta recuperación económica”, dijo.

A su vez, Carissa Etienne, directora de OPS dijo que no se puede predecir si la pandemia terminará en 2022 o 2023 sino que dependerá del acceso a las vacunas de cada país.

“La OPS en este momento no puede predecir de qué esta pandemia podrá terminarse en 2022 o en el 2023, todo esto podrá depender de la cobertura vacunal que nosotros podremos asegurar y mantener, lógicamente también hay comunidades de bajos ingresos y con acceso a las vacunas equitativas y también con medidas de salud pública”, señaló.

El documento también se manifiesta la preocupación por la falta de acceso a los servicios de salud que ha experimentado una parte de la población durante la pandemia debido a la saturación observada.

Ambas instancias recomiendan incorporar el enfoque intersectorial en las políticas de salud; transformar los sistemas de salud teniendo en cuenta la centralidad de la atención primaria de salud, fortalecer el ejercicio de las funciones esenciales de salud pública, la equidad en salud, la sostenibilidad financiera y el papel del Estado.

Además, acelerar los procesos de vacunación masiva y mantener las medidas sociales y de salud pública en niveles adecuados para controlar la crisis sanitaria; lograr avances tecnológicos para la salud y el desarrollo sostenible a nivel regional; acelerar los procesos de transformación digital del sector salud; mantener políticas fiscales expansivas y fortalecer la inversión pública para avanzar hacia una recuperación transformadora; entre otras.