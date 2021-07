Abogados ‘destapan’ a Lorenzo Córdova como candidato presidencial

Escucha la nota:



Al conmemorarse el Día del Abogado, integrantes de ese gremio, propusieron que el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello participe en la elección federal de 2024, cuando será renovada la presidencia de la República.

El presidente de la Institución Nacional para el Dia del Abogado, Jorge Eduardo Pascual, expresó su preocupación por que no hay respeto hacia la Constitución desde el actual Gobierno, además de que se insulta a los jueces y magistrados, por lo que es necesario emprender una defensa de nuestra Carta Magna.

Dijo que ya han comenzado a manejarse nombres de posibles aspirantes a la Presidencia, por ello consideró que Córdova Vianello podría ser un contendiente.

“Yo creo que el 24, nos están adelantando la fiesta del 2024, ya se nos pronunciaron nombres, cual mas de pequeños para la sucesión de 2024, yo creo que pocos hombres hay tan bien colocados para ese ejercicio, pocos hombres en este país, tan bien colocados como Lorenzo Córdova”, dijo Jorge Eduardo Pascual.

Destaco también que el ministro presidente Arturo Zaldívar, debe “tener vergüenza” de abogado y no excusarse de participar en la votación sobre el articulo transitorio aprobado en el Congreso que busca extender su periodo al frente de la Corte.

REGRESARÉ A LA ACADEMIA: CÓRDOVA

Por su parte, el consejero presidente del INE Lorenzo Córdova, dijo que, al finalizar su periodo en 2023, regresará a la academia, y aclaro que ninguna fuerza política le ha propuesto participar en 2024.

“No, pero por favor soy el presidente del INE yo tengo mucho respeto a mi investidura, mientras sea presidente del Instituto Nacional Electoral, no eso está absolutamente descartado mejor que ni se me acerquen para esos fines, y después que me vayan a buscar a mi cubículo”, resalto el consejero.

Además, Lorenzo Córdova se pronunció en contra de que se modifique el esquema de representación proporcional en el Congreso, porque dijo, hay que repensar esta idea, porque quedaría encasillado a una fuerza política.