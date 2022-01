A pesar de gozar de salud, AMLO tiene listo un testamento político

Tras someterse a un cateterismo cardiaco como parte de una revisión de rutina en el Hospital Central Militar debido al infarto que sufrió hace ocho años, el presidente, Andrés Manuel López Obrador regresó a Palacio Nacional este sábado luego de ser dado de alta.

Mediante un videomensaje, el mandatario afirmó que “hay presidente para un tiempo” y se dijo listo para regresar a sus labores y continuar con el proceso de transformación en el país.

Información relacionada: ¿Qué es un cateterismo cardíaco, procedimiento al que fue sometido AMLO?

“Tengo unas ganas de regresar a las giras y esto me estaba deteniendo, entonces ya los médicos me autorizan que puedo hacer mi vida normal, es decir, que me puedo aplicar a fondo, y que hay presidente para un tiempo, el necesario, el indispensable, el básico para llevar a cabo los cambios y la transformación”, expuso.

Ya estamos de regreso en Palacio Nacional. Dicen los médicos que podemos seguir trabajando con intensidad en beneficio del pueblo y de la nación. pic.twitter.com/0nASfdB61c — Andrés Manuel (@lopezobrador_) January 22, 2022



López Obrador explicó el proceso que llevó a cabo desde que ingresó al Hospital, mismo que se había retrasado luego de contagiarse nuevamente de Covid-19 por lo que tuvo que esperar a superar el virus para acudir a la cita que ya estaba programa con los médicos.

“Ya estoy de nuevo aquí en Palacio, muy tranquilo y muy contento porque tenemos que consumar la obra de transformación, ya hemos avanzado bastante yo creo que ya sentamos las bases para la transformación del país sobretodo el que ya no se permita la corrupción, desterrar la corrupción de México y que se voltee a ver a los pobres a la gente humilde yo creo que eso ya está internalizado, no a la corrupción y sí al amor al prójimo, sí a la justicia”, enfatizó.

El testamento político de AMLO

El presidente reveló que ya tiene un testamento en caso de fallecimiento a fin de garantizar la gobernabilidad del país; sin embargo confió en que no será necesario. “Pero nos falta un tramo hasta septiembre del 2024 si así lo sigue disponiendo el creador, las ciencia, la naturaleza. Entonces tenemos que entregar la banda presidencial a finales de septiembre”.

“Quiero también decirles que yo tengo un testamento político, no puedo gobernar un país en un proceso de transformación, no puedo actuar con irresponsabilidad, además con estos antecedentes del infarto, la hipertensión, mi trabajo que es intenso, sin tener en cuenta la posibilidad de una pérdida de mi vida, como queda el país, tiene que garantizarse la gobernabilidad, entonces tengo un testamento para eso. Afortunadamente no va, creo yo, a necesitarse y vamos a seguir juntos queriéndonos mucho”, indicó.