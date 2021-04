A nadie conviene presionar y atacar al INE, advierten en San Lázaro

Escucha la nota:



En la Cámara de Diputados, integrantes de la oposición advirtieron sobre el riesgo que representan las presiones que están ejerciendo sobre las instituciones electorales el partido del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y aliados.

En el marco de los lances de la dirigencia morenista, el Presidente de la República y candidatos de la mayoría, contra el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), la presidenta de la Mesa Directiva, Dulce Sauri, y la coordinadora de la bancada del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Verónica Juárez sentenciaron que intentar debilitar y sesgar las decisiones de dichos organismos autónomos, no le conviene a nadie.

Por separado, las congresistas subrayaron que las consecuencias por erosionar y desgastar a instituciones, debido a coyunturas político electorales, siempre son costosas para el país.

Lamentaron que haya partidos políticos y candidatos que quieran sesgar a su favor decisiones de los organismos electorales, pese a que violaron la ley.

“No le conviene a nadie, ni a ganadores ni a perdedores, lo que le conviene a México son instituciones fuertes, en este caso instituciones electorales fuertes. Todo lo que debilita a las instituciones tiene un costo a largo plazo, muy alto, el país ha pagado costos muy altos, no solo por instituciones electorales, sino por otras instituciones que por coyunturas estrictamente del momento se dañan, se erosionan y luego después tenemos unas cuentas muy altas qué pagar”, sentenció la diputada Sauri Riancho.

“Nosotros esperamos que el Tribunal Electoral no se deje presionar, que tenga una resolución conforme a lo que establece la ley. Lo que es evidente es que tanto Félix Salgado Macedonio como el candidato Morón, de Michoacán no cumplieron lo que establece la ley, como si por cierto lo cumplió (Alfonso) Durazo como candidato y otros cientos de candidatos de Morena que tuvieron que cumplir con este requisito. Quien no cumplió la ley es el señor Félix Salgado que ahora dice que no fue precandidato cuando todos lo vimos en precampaña”, abundó la diputada Juárez Piña.

Ello, en referencia a la protesta que encabezaron en las sedes del INE y el Tribunal Electoral, el candidato de Morena a la gubernatura de Guerrero, y el dirigente nacional de ese partido, Mario Delgado.

La coordinadora perredista lamentó que el senador con licencia, acusado por violación sexual, ahora exija se le restituya la candidatura descartada por el INE, cuando incumplió la ley y contrario a lo que miles de sus compañeros de partido hicieron, decidió no rendir cuentas sobre su precampaña.

Desacreditar al INE o al Tribunal cuando sus decisiones son a favor del cumplimiento de la ley y ello no es del agrado de los dirigentes o candidatos de la mayoría, es muy preocupante y configura un “golpe” a la autoridad.

“Desacreditan al órgano electoral cuando no les conviene (…) no les queda más que despotricar y descalificar”, sentenció.

También es lamentable que la titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Olga Sánchez Cordero se haya sumado a la andanada contra el Instituto Electoral, cuando desde esa dependencia se debería garantizar y promover la imparcialidad, así como llamar al cumplimiento de la ley.

Aún más lamentable, que la dirigencia del partido morenista se sume a las descalificaciones, cuando debería estar ocupada en cerciorarse de que todos sus abanderados cumplan la norma, añadió la diputada Juárez Piña.

Respecto a la exigencia de la dirigencia de Morena y miembros del Partido del Trabajo (PT), en particular su vicecoordinador en San Lázaro, Gerardo Fernández Noroña, de destituir al consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova y al consejero Ciro Murayama, la coordinadora de los diputados federales del Sol Azteca, indicó que se trata de una animadversión personal del diputado Noroña, por la sanción que se le impuso, en materia de violencia de género contra una diputada federal del Partido Acción Nacional (PAN).