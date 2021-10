A marchas forzadas, diputados iniciarán análisis del Presupuesto 2022

Escucha la nota:



La Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, se instaló formalmente y se dispuso a iniciar a marchas forzadas, el análisis de la propuesta de Egresos 2022, planteada por el Ejecutivo Federal.

En la reunión, se aprobó la propuesta de la fracción del Movimiento Ciudadano (MC), de crear una subcomisión de paridad de género enfocada al Presupuesto; así como el plan inicial de trabajo de la Comisión.

*Información relacionada: Preocupan disposiciones fiscales para 2022: empresas y sectores productivos

El diputado presidente, Erasmo González, indicó que este miércoles 13 de octubre la Junta Directiva de la instancia a su cargo se reunirá nuevamente, para perfilar la conformación de grupos y comisiones de análisis detallado del paquete económico.

La Comisión podría reunirse formalmente el próximo jueves, para dar el “saque” formal del estudio del paquete presupuestal.

Señaló que los legisladores no sólo tienen pendiente la aprobación del paquete económico del año entrante, antes del próximo 15 de noviembre, sino que antes, debe dictaminar la Cuenta Pública 2019.

Presupuesto requiere cambios

Al fijar postura, la bancada del Partido de la Revolución Democrática (PRD) advirtió que no acompañará el proyecto presupuestal como está planteado, ya que requiere cambios, en especial, reasignación de los recursos millonarios destinados a los proyectos de infraestructura del Ejecutivo Federal.

“Acompañaremos los esfuerzos que tengan que ver con el desarrollo del país, pero nos negaremos rotundamente a acompañar proyectos e iniciativas de tipo personal (…) no acompañaremos en los términos que está, tenemos que debatir la pertinencia de algunas modificaciones”, expresó el diputado Miguel Ángel Torres.

Las fracciones parlamentarias del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido Acción Nacional (PAN) recalcaron que el paquete económico del 2022 no es una “piñata” para repartir, el dinero que administra el Ejecutivo Federal es de la ciudadanía y por ello, debe ser bien distribuido.

Subrayaron que en el análisis inicial, el planteamiento económico del Ejecutivo Federal deja fuera necesidades básicas como la recuperación económica, apoyo a mujeres, impulso a sectores productivos, recursos suficientes para salud, empleo y estados y municipios.

“No vemos el apoyo tangible para la reactivación económica con el apoyo a las pequeñas y medianas empresas (…) y en cambio vemos un gasto excesivo nuevamente en los grandes proyectos de infraestructura que se manejan por el Gobierno Federal”, alertó el diputado panista Héctor Saúl Téllez.

Lo que no cambiará en el Presupuesto: PT

La fracción del Partido del Trabajo (PT) sentenció que el paquete económico tiene elementos irreductibles como la política social, el tema energético, la seguridad y la inversión en megaobras de infraestructura.

El diputado Reginaldo Sandoval también subrayó que sin ingresos suficientes, la “cobija” presupuestal no alcanzará para atender todas las necesidades de la población, y el margen tanto de análisis en parlamentos abiertos como de posibles modificaciones al paquete 2022, es limitado.

“Si no luchamos para que haya más ingresos entonces luego no nos quejemos de que no alcanza la cobija, porque se quiere que se invierta en más cosas pero no hay el tema de los ingresos”, alertó.

Los integrantes de la mayoría de Morena afirmaron que se debe aprobar la propuesta del Ejecutivo Federal a fin de destinar el recurso público al desarrollo social y la infraestructura, y sin retomar vicios que se están dejando en el pasado, como el derroche en el gasto público gubernamental.