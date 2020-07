A los gobernadores no se les amagó, pero se les habló con claridad: López-Gatell

El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, afirmó que en la reunión con la Conferencia Nacional de Gobernadores “no se les amagó, pero se les habló con claridad” sobre las responsabilidades de ley que tendrían los mandatarios por el mal uso del semáforo epidemiológico por Covid-19 al decidir pasar a color naranja cuando la federación los pone en rojo.

En conferencia de prensa, explicó que la Secretaría de Salud ha recibido más de mil actos de “reclamación jurídica como demandas, denuncias y amparos” por la forma en cómo se ha actuado en la pandemia, y al “asumir la atribución los estados deberán responder por ellas”.

López-Gatell señaló que el semáforo epidemiológico federal continúa vigente y quedará de forma semanal, y aprovechó para acusar “a algunos” gobernadores que no se presentan en las reuniones pero al cuestionarle quienes señaló que no es su responsabilidad tener una lista solo ve “que a veces no están”.

El subsecretario de Salud explicó que el acuerdo con los gobernadores y sus representantes fue que el Consejo Nacional de Salud va a sesionar para dar su visión técnica sobre las modificaciones del semáforo Covid, donde esperan la retroalimentación de todos los estados porque solo han recibido la opinión de 11, mientras que la Secretaría de Gobernación propuso un foro de dialogo para otros componentes que deben tomar en cuenta en las realidades locales como son el económico, social y político, al encuentro están convocados representantes de todas las oficinas federales.

Por último, señaló que la reapertura de actividades económicas trae rebrotes de Covid-19, por lo que se tiene que estar preparado desde lo local, pero en algunas zonas es indispensable regresar a trabajar ante la realidad económica que enfrentan.