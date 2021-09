A horas del grito del 15 de septiembre así luce el Zócalo CDMX

Escucha la nota:



La entrada al primer cuadro de la Ciudad de México se complica para los ciudadanos debido a los cierres de calles alrededor de Palacio Nacional.

Las personas que acuden a la zona centro de la capital son mayoritariamente aquellas que trabajan en el lugar o quienes acuden a realizar compras o algunos pagos.

Los ciudadanos que tienen la costumbre de acudir al zócalo el 15 de septiembre, se tienen que conformar con tomarse la fotografía recargados sobre las vallas colocadas en el circuito del Zócalo justo frente a la zona de joyerías.

Este es el caso de la señora Lucia González de 75 años de edad, quien desde niña acudía al Zócalo y ahora se conforma con tomarse una fotografía, con un Palacio Nacional amurallado de fondo.

“A mi me gusta venir aquí al Zócalo por tradición porque me gusta demostrar no se que soy mexicana y me gusta ver cómo está arreglado el zócalo, ver como bailan pero orita por la pandemia no están los bailables que vienen de alguna delegación o de algún estado”, aseguró.

Atrás quedaron los tiempos donde miles de personas recorrían todas las calles con vestimenta tricolor, banderas y los tradicionales huevos rellenos de confeti o harina.

Las medidas para evitar contagios de Covid-19 y los cierres de los accesos al Zócalo, no solo han afectado a los visitantes, también los restaurantes, comercios y tiendas que registran una baja en sus ventas.

Este es el caso de Miguel Ángel Luna, encargado de un restaurante bar, ubicado en la calle de Pino Suárez, que este 15 de septiembre no tuvo clientes, porque no pudieron pasar por las restricciones peatonales y vehiculares.

“A la viva México, no avisaron nada, recién hoy, y la respuesta de los vecinos, todos los que venimos a trabajar por el país, yo creo que vamos a tener que cerrar mas temprano y mañana con el desfile, no sabemos a qué hora termine”, aseguró.

Este 2021, como el año pasado, los festejos patrios sufrieron una modificación para evitar tumultos y contagios de Covid-19.