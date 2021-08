Loretta Ortiz reconoce que estaciones migratorias no deben existir

Escucha la nota:



La integrante del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), Loretta Ortiz, aseguró que las estaciones migratorias en México no deberían existir. Además que la retención de las personas en contexto de movilidad no tiene justificación porque no han cometido ningún delito y agregó que los obstáculos jurídicos para defenderlos crecieron con la pandemia.

Durante la presentación del informe “El acceso a la justicia en México durante la pandemia de Covid-19. Análisis de la actuación del Poder Judicial de la Federación”, realizado por diversas organizaciones defensoras de migrantes, reconoció que de manera cotidiana en el país se afectan los derechos de los migrantes porque no tienen acceso a la justicia, sufren la ineficiencia en el recurso de amparo, son víctimas de violaciones a sus derechos humanos y durante la pandemia por Covid-19 estos problemas no han podido ser subsanados.

-Información relacionada: Más de 12 mil veces autorizó INM ingreso a estaciones migratorias

La Consejera de la Judicatura, destacó que desde su punto de vista “las estaciones migratorias deberían desaparecer porque los migrantes no han cometido ningún delito y podrían estar perfectamente en libertad”.

Las estaciones migratorias en México

Alejandra Macías, directora de Asylum Access México, detalló que dentro de las estaciones migratorias en el país, se cometen diversos tipos de abusos y violaciones contra las personas en movilidad, entre ellas se restringe el acceso a la justicia e incluso a la asesoría legal.

Recurrir a un amparo para evitar ser retenidos, aun cuando no han cometido delitos dentro de aeropuertos y estaciones migratorias para evitar ser devueltos a sus países de origen es casi inaccesible, apuntó.

Pandemia ha agravado problemas

Por su parte, Diego García Sayán relator especial de la ONU para la independencia de jueces y abogados, reconoció que la pandemia ha agravado los problemas existentes en materia de acceso a la justicia y los más afectados han sido los grupos más vulnerables.

La posibilidad de acceder a la asistencia jurídica a víctimas de violencia doméstica, discapacitados y migrantes es casi nula y por ello dijo, es urgente que se implementen medidas de apoyo a estos sectores.

Las propuestas de mejora

Finalmente, Jesús Peña, representante de la ONU para los Derechos Humanos en México, es importante que se implementen las propuestas de las organizaciones para utilizar los medios digitales que harían más eficientes los procesos judiciales; mejorar las vías de comunicación para obtener acceso a la justicia y que se transparenten los mismos.

Este informe fue elaborado por organizaciones como la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, Elementa DDHH y Justicia Transicional MX, entre otros y tiene como objetivo visibilizar los obstáculos para el acceso a la justicia de los migrantes en México, con la información publicada fue con lo que determinaron que las estaciones migratorias no deberían existir.