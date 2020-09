71 de 105 aspirantes a dirigentes de Morena cumplieron requisitos: INE

34 personas no cumplieron la serie de requisitos establecidos en la convocatoria, en particular el de acreditar la militancia.

La Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral (INE), determinó por unanimidad, en sesión extraordinaria virtual, que 71 de los 105 aspirantes a la dirigencia partidista cumplieron los requisitos para contender.

El proyecto analizado por los integrantes de la Comisión, agrega que 34 personas no cumplieron la serie de requisitos establecidos en la convocatoria, en particular el de acreditar la militancia.

Al presentar el proyecto, el secretario de la Comisión puntualizó que incluye una adenda, la cual establece que todas las comunicaciones enviadas al INE por órganos internos del partido, se agregarían al apartado de antecedentes.

Lo anterior, para fortalecer su argumentación, dar constancia de todos los intercambios entre las instancias internas en Morena, y que los inconformes con el resolutivo, tengan a la mano los elementos necesarios para acudir a instancias jurisdiccionales.

Agrega que el aspirante Osvaldo Alfaro Montoya logró acreditar su militancia, por lo que cumplió los requisitos para aspirar a la secretaría general del partido.

Asimismo, contempla la autorización de utilizar nombres cortos o apodos, a los 71 participantes que serán sometidos a selección a través del método de encuesta abierta a militantes y simpatizantes.

Esto, para darles libertad de identificarse ante la población y sus propios compañeros de partido, plantea el proyecto aprobado.

Al manifestar su voto a favor de la resolución, la presidenta de la Comisión de Prerrogativa, Claudia Zavala, señaló que después de muchas impugnaciones, el fallo emitido cumple con el resolutivo previamente emitido por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), que ordenó al INE realizar la encuesta para renovar la dirección morenista.

En coincidencia, los consejeros Martín Faz y Uuc-kib Espadas, manifestaron que el caso Morena es inédito, y reveló las claras diferencias de criterio y decisión en los órganos internos del partido referido.

También compartieron la opinión de que, sin intervenir en la vida interna del partido Morena, el INE cumple con el fallo del Tribunal, y deja a salvo los derechos de los participantes en el proceso, que busquen impugnar.

“Que el Instituto, me parece, está cumpliendo cabalmente su responsabilidad. Es decir, donde por distintas razones que en este momento no nos toca ya considerar, no se pudo sostener la regularidad electiva en el nombramiento de los principales dirigentes del partido, la intervención del Instituto finalmente dará un producto de esta naturaleza y para hacerlo se han tenido todos los cuidados y atenciones”, expresó el consejero Espadas Ancona.

“Nosotros no podemos intervenir en la vida interna del partido político, y creo que los elementos que están siendo puestos a consideración en esta resolución son elementos que se pueden acompañar, pero que sí es importante considerar todas las información que fueron remitidas para que en todo caso, quienes sientan agravio en alguno de sus derechos, pues puedan ir a las instancias correspondientes”, abundó el consejero Faz Mora.