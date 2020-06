32 entidades deben continuar confinadas, asegura López-Gatell

Escucha la nota:



El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, afirmó que con el inicio de “la nueva normalidad” en estos momentos se está “en el máximo peligro” de contraer Covid-19.

En conferencia de prensa, aclaró que la Jornada Nacional de Sana Distancia “no terminó el 30 de mayo” y continúa en todo el país y los estados tienen que estar confinados porque 31 están en color rojo del semáforo epidemiológico y uno está en naranja, por lo que deben evitar nuevos brotes.

“Que quede muy claro no se han terminado las medidas de restricción de la movilidad, no se ha terminado la jornada de sana distancia, simplemente ya no es nacional como una disposición general de la autoridad sanitaria federal, pero en 31 entidades federativas, prácticamente deberíamos considerar a Zacatecas que se encuentra en semáforo en anaranjado pero tendencia hacia arriba, todo el país debe mantener todavía las restricciones en espacio publico”.

De acuerdo con los datos de López-Gatell las predicciones del pico más grande de contagios para la Zona Metropolitana del Valle de México se cumplió el 5 de mayo cuando tuvieron el mayor número de casos, aunque el 26 de mayo fue el día que más reportaron con 3 mil 455 casos y 501 muertes.

Reconoció que la Ciudad de México, Villahermosa, Cancún, Culiacán, Tijuana, Acapulco y Veracruz, se excedieron en los casos previstos de Covid-19 y en la hospitalización de terapia intensiva, por lo que confían que éstas ciudades tengan una tendencia decreciente en los próximos 20 días.

Sobre la posibilidad de que la vacuna de la influenza se aplique antes porque esta enfermedad coincidiría con un posible rebrote de coronavirus, indicó que sería lo ideal pero estas dosis llegan normalmente hasta octubre.

“Sería muy deseable anticipar la vacunación de la influenza, pero hay una restricción la vacunación de la influenza, la vacuna misma no está disponible antes de octubre, la vacuna de la influenza se producen a partir de las identificación de las cepas relevantes… Se distribuye generalmente en septiembre y típicamente en octubre en todos los países del hemisferio norte comienza a estar, pero en cuando llegue desde luego habremos de utilizar”