2 millones de mexicanos han ido a EU para aplicarse vacunas contra Covid

Se estima que alrededor de 2 millones de mexicanos han viajado por vacunas contra Covid a EU; aunque no hay un registro oficial ni tampoco se menciona como motivo de la visita.

Lo cierto es que hay agencias de viajes que facilitan todo el proceso para quienes busquen alguna de las 3 vacunas que aplican en la Unión Americana; las de dos dosis Pfizer y Moderna, así como la única dosis Johnson & Johnson.

EU, una esperanza para encontrar vacunas contra Covid

Adrián Pineda como miles de capitalinos peregrinó en enero para conseguir oxígeno y medicamentos para que su hermana y su familia superaran el Coronavirus.

Sin embargo, los cuidados en casa no fueron suficientes, tuvo que recorrer varios hospitales hasta que logró que aceptarán a su hermana en urgencias en un hospital privado, lamentablemente, tras estar 16 días intubada perdió la batalla frente al nuevo virus.

Por esa razón Adrián decidió hacer una inversión para viajar a EU por la vacuna, no solo para él sino para su hijo de 18 años, para quien se ve lejano la aplicación en México.

“Desgraciadamente hemos tenido pérdidas familiares, hemos tenido situaciones muy muy complicadas con el abasto de oxigeno medicamentos y espacio en hospitales, ha sido una tragedia para mi familia y decidimos endeudarnos para podernos vacunar. Da tristeza que el gobierno no pueda vacunar a un ritmo más acelerado, es impresionante como en EU te dan un botiquín o hasta dinero por vacunarte”.

Silvia Cárdenas, también decidió viajar por la vacuna Johnson & Johnson a Texas, organizó su viaje, ella misma hizo la cita y ahora, dijo que está tranquila y protegida, mientras que en su alcaldía aun no aplican la segunda dosis de su grupo de edad.

“Yo tengo una condición de salud que tengo que cuidar y decidimos que la mejor opción era ir a Estados Unidos a vacunarme; fue fácil me la pusieron en Texas. Lo hicimos por nuestra cuenta, pero hablaba con un amigo que tiene una agencia de viajes y es asombroso la cantidad de viajes que hacen para la vacuna, nosotros buscamos el vuelo, y el hotel cercano al aeropuerto, fue sencillo en internet, yo hice la cita”.

¿Cómo ha beneficiado a las agencias de viajes?

El turismo de vacunas contra Covid ha sido un respiro para el sector y actualmente las agencias de viajes, arman un paquete a la medida, que incluye la cita para la vacuna que el paseante elija entre las 3 que se aplican en la Unión Americana.

En entrevista para MVS Noticias, Sergio García, presidente de la Asociación Mexicana de Agencias de Viajes en la CDMX, confirmó que sí se han incrementado los paquetes de viaje a EU, reveló que, por ejemplo, en marzo un vuelo a Las Vegas costaba 180 dólares ahora se vende mil 400 dólares por el aumento en la demanda.

“Los vuelos promedio tienen un costo de 20 mil pesos por viaje, si la gente desea una vacuna de dos dosis tendrá que hacer un doble gasto, por lo que la vacuna de Johnson & Johnson se ha hecho muy popular para los mexicanos ya que es una vacuna de una sola dosis lo que reduce el costo. Todo depende de lo que el pasajero quiera, si quiere ir por la vacuna únicamente vuelos de ida y vuelta en un solo día, 2, 3 o 4 noches de hotel de acuerdo a las necesidades e inquietudes de cada pasajero. Esto ha ocasionado que las tarifas aéreas a EU se hayan elevado de una forma considerable, por la gran demanda que ha existido”.

Sergio García, quien el mismo fue con su familia por la protección encontrar vacunas contra Covid dijo no es un gasto sino una inversión; señaló que al principio los viajeros eran adultos mayores y ahora son jóvenes de 22 a 35 años que van en grupo y también familias con hijos mayores de 12 años.

Turismo de vacunas contra Covid

Este es el caso de Gabriela Fuentes, quien mandó a sus hijos de 15 y 18 años a San Antonio, Texas a que les aplicarán vacunas contra Covid de Pfizer, aunque fue un gasto mayor, asegura que valió la pena por el inminente regreso a clases en el próximo ciclo escolar.

“El regreso a las clases se me hace de una forma inesperada y un poco precipitada ya que los niños no se encuentran con las vacunas contra Covid Yo decidí mandar a mis hijos a EU a vacunar porque es una forma de protegerlos ante un regreso inminente que no está lo suficientemente bien organizado, ni se ha tomado en cuenta que los chicos también deben estar vacunados no sólo el personal docente. La vacunación en EU es eficiente rápida y segura”.

Sergio García, lamentó que por un tema político se aplicaran vacunas de manera acelerada previo a las elecciones del 6 de Junio, pero ahora el proceso de inoculación se estancó y están aplicando el biológico AstraZeneca, que EU donó y que ni siquiera está autorizada para aplicarse en ese país.

“Hoy en día tengo la duda de que tantas vacunas contra Covid que están poniendo de manera masiva son por tema electoral o si realmente la están aplicando. La decisión de irse a poner vacunas contra Covid es un gasto pero al final hay que verla como una inversión por la salud de uno. Algo que me desconcierta es que EU está regalando o vendiendo vacunas de AztraZeneca a México y me desconcierta porqué las regalan a México y no la están aplicando allá”.