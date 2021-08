Avalan otra vez en comisiones, dictamen sobre extraordinario para revocación

La Primera Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente del Congreso llevó a cabo una sesión extraordinaria convocada de última hora, para aprobar otra vez, el dictamen de convocatoria a un tercer periodo extraordinario de sesiones.

El proyecto señala que el orden del día a seguir en ambas Cámaras del Legislativo incluye la ley reglamentaria de revocación de mandato, la Ley de Juicio Político y la consiguiente derogación de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos y una Ley Orgánica de la Armada de México, añadida de último momento.

*Información relacionada: SCT da a Sedena título de concesión del aeropuerto de Santa Lucía

Período arrancaría este viernes 20 de agosto

El eventual periodo extraordinario arrancaría este viernes 20 de agosto y finalizará en cuanto diputados y senadores agoten los temas agendados.

El proyecto de dictamen planteado en los mismos términos en que se discutió en el Pleno de la Permanente en la sesión de éste miércoles, avanzó con 10 votos a favor de los legisladores del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Encuentro Social (PES).

Los cuatro votos en contra se presentaron por parte del Partido Acción Nacional (PAN), el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y Movimiento Ciudadano (MC).

PAN impugnará ante la Corte

Al argumentar en contra, el senador panista Damián Zepeda advirtió que si la propuesta avanza en los términos planteados en el Pleno de la Permanente, terminará siendo impugnada ante la Corte, por ser inconstitucional.

“Que como se está planteando la pregunta es inconstitucional, de hecho anticipo y lo digo, muchos de nosotros, si lo aprueban tal cual, iremos seguramente o impulsaremos una acción de inconstitucionalidad. Entonces fíjense nada más, una gran herramienta terminará ante la Corte y Dios no quiera que terminen haciendo el trabajo que hicieron con la consulta popular, poniendo una pregunta más complicada de lo que debe de ser. ¿Por qué no mejor darnos el tiempo para consensuar, para dialogar?”, planteó el senador Zepeda Vidales.

Reglas de revocación de mandato es urgente

Al intervenir, legisladores de Morena y el Partido del Trabajo (PT), advirtieron que la aprobación de las reglas de revocación de mandato es urgente, porque el Instituto Nacional Electoral (INE) ya quiere “legislar”, emitiendo criterios.

Exigieron a los integrantes de la oposición que dicen estar a favor de la figura de la revocación de mandato, pero contra el periodo extraordinario, por no existir consensos para tener un dictamen en firme, dejar el doble discurso y mostrar su verdadera postura ante la ciudadanía.

“Seamos congruentes porque si desde el principio no han querido, se han tratado de lavar las manos, se han hecho a un lado para que no pasen estas figuras de democracia participativa, así díganlo, así de frente. Son oposición, son un bloque de oposición, pero háganlo de frente a la sociedad, no con el doble discurso”, remarcó la senadora Fernández Balboa.

Desde el inicio de la sesión de la Comisión, los integrantes acordaron llevar la discusión particular al Pleno de la Permanente.