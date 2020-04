Conoce la última actualización de WhatsApp para llamadas de voz y video

La aplicación de mensajería instantánea WhatsApp, duplica el número de personas que pueden participar en una videollamada o llamada de voz.

Ahora hasta ocho participantes pueden interactuar, para lo cual deben tener la última actualización de la app, que ya está disponible para Android y iOS.

Información relacionada: ¡Lo cacharon! En pleno “en vivo” se cruza su amante por la cámara

The same privacy you expect from a face-to-face conversation (remember them?) now with up to 8 people. End-to-end encrypted. Update your WhatsApp to try it out. pic.twitter.com/xZUX60mysD

— WhatsApp Inc. (@WhatsApp) April 28, 2020