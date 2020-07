VERDADERO: Vacuna contra COVID-19 muestra avances positivos

La industria farmacéutica sigue en su lucha sin tregua contra el coronavirus y ha dado un paso trascendental en medio de una pandemia que ya deja en el continente americano una huella de 5 millones 136 mil 705 casos y 247 mil 129 muertes, según la Organización Mundial de la Salud (OMS).

El anuncio hecho por Pfizer y BioNTech, según el cual se lograron resultados positivos en sus ensayos iniciales en humanos con la vacuna para el patógeno causante de la enfermedad de COVID-19, brinda algo de esperanza, sobre todo en una América que sigue recibiendo gravísimos impactos en su economía, fruto de las necesarias cuarentenas dictaminadas como medidas de protección.

UPDATE: Earlier today, we announced preliminary data from our ongoing Phase 1/2 study with @BioNTech_Group for a SARS-CoV-2 mRNA-based #vaccine candidate: https://t.co/6N42aJDzWM $PFE #COVID19 pic.twitter.com/7eQ07DTkDI

La noticia de estos avances del sector farmacéutico llegó incluso a los oídos de los inversores de Wall Street y fue una de las responsables del cierre al alza un 0.95 % hasta los 10 mil 154.63 puntos del índice Nasdaq, por las posibilidades que ven estos de más reapertura económica tanto en Estados Unidos como en el resto del mundo.

América, y más urgentemente América Latina, necesita buenos anuncios en el medio de esta “guerra”, ya que su “muro económico” se está cayendo a pedazos por todos lados: los empleos están siendo arrasados por millones, mes a mes, y la infraestructura industrial está colapsando.

El estudio llevado a cabo por Pfizer y BioNTech incluyó a 45 adultos de entre 18 y 55 años y en él se probaron distintas dosis de la vacuna que, según las empresas, produjeron anticuerpos superiores a los de pacientes que se han recuperado del COVID-19.

Today, we announced early positive data from the #US and as part of our global #COVID19 development program in collaboration with @pfizer. Find the key facts in our press release: https://t.co/YyvaOE49eP pic.twitter.com/9XemM0jJ4C

— BioNTech SE (@BioNTech_Group) July 1, 2020