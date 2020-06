VERDADERO: Inusual que asintomáticos contagien COVID-19: OMS

Los pacientes de coronavirus sin síntomas no están esparciendo el virus de acuerdo a lo informado por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

El nuevo mensaje del organismo genera dudas a partir de lo que se creía hasta ahora de que los asintomáticos eran la principal fuente de contagio de la enfermedad COVID-19.

Maria van Kerkhove, la epidemióloga que lidera la OMS a nivel técnico frente a la pandemia de coronavirus, dijo que muchos países que están haciendo seguimiento de contactos habían identificado casos asintomáticos, pero no hallaron una mayor propagación del virus. “Es muy raro”, dijo.

Algunas personas, particularmente individuos jóvenes, nunca desarrollan síntomas o solo desarrollan síntomas leves. Otros pueden no padecerlos hasta días después de haber sido infectados.

2/2 … on transmission from asymptomatic individuals are difficult to conduct, but the available evidence from contact tracing reported by Member States suggests that asymptomatically-infected individuals are much less likely to transmit the virus than those who develop symptoms

— Maria Van Kerkhove (@mvankerkhove) June 8, 2020