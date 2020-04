VERDADERO: Estudio dice que gatos son altamente susceptibles a COVID-19

Los gatos pueden infectarse con el nuevo coronavirus pero los perros parecen no ser vulnerables, según un estudio publicado el miércoles que llevó a la OMS a decir que analizará más de cerca la transmisión de la enfermedad entre humanos y mascotas.

El estudio, publicado en el sitio web de la revista Science, descubrió que los hurones también pueden infectarse con SARS-CoV-2, el término científico para el virus que causa la enfermedad COVID-19. Sin embargo, los investigadores hallaron que los perros, las gallinas, los cerdos y los patos probablemente no lo contraigan.

Cats can become infected with the new coronavirus, study finds, prompting WHO investigation https://t.co/tIhvI1YSLM by @SaumyaSibi pic.twitter.com/r1b2IutRbB — Reuters (@Reuters) April 9, 2020

Se cree que el SARS-CoV-2 se propagó de los murciélagos a los humanos. Excepto por algunas infecciones reportadas en gatos y perros, no ha habido evidencia sólida de que las mascotas puedan ser portadoras de la enfermedad.

Un tigre en el zoológico del Bronx, en la ciudad de Nueva York, que desarrolló una tos seca y pérdida de apetito después del contacto con un cuidador infectado dio positivo por coronavirus el domingo.

El estudio, basado en una investigación realizada en China en enero y febrero, dijo que se halló que los gatos y hurones son altamente susceptibles al virus cuando se trató de infectar a los animales mediante la introducción de partículas virales a través de la nariz.

También encontraron que los gatos pueden contagiarse entre sí a través de la respiración. Los gatos infectados tenían el virus en la boca, nariz e intestino delgado. Los cachorros expuestos al virus tenían lesiones graves en pulmones, nariz y garganta.

Cats can catch the new coronavirus, but dogs appear not to be vulnerable, according to a new study by the journal Science https://t.co/sdrAxuMZO5 pic.twitter.com/GgNHUv5zk6 — Reuters (@Reuters) April 9, 2020

En hurones, el virus se encontró en el tracto respiratorio superior pero no causó enfermedad grave.

Las pruebas de anticuerpos mostraron que los perros tenían menos probabilidades de contraer el virus, mientras que no se descubrió que los cerdos, pollos y patos inoculados tuvieran ninguna cepa.

La Organización Mundial de la Salud dijo este miércoles que está trabajando con sus socios para observar más de cerca el papel de las mascotas en la propagación del virus.

De acuerdo a la evidencia recolectada hasta el momento, la epidemióloga de la OMS Maria Van Kerkhove dijo en rueda de prensa: “No creemos que estén jugando un papel en la transmisión, pero creemos que pueden ser infectados por una persona infectada”.