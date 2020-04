VERDADERO: Bill Gates financia vacuna contra Covid-19

La farmacéutica Inovio, financiada por Bill y Melinda Gates, realizará la prueba de una vacuna contra el COVID-19 informó en un comunicado de prensa.

La primera persona fue inyectada este lunes, reveló la farmacéutica Inovio, responsable del medicamento y la segunda en desarrollar ensayos de Covid-19.



La compañía de biotecnología calcula comenzar la aplicación de una potencial vacuna contra el Covid-19 a voluntarios sanos durante esta semana, después de haber recibido autorización reglamentaria para iniciar las pruebas clínicas.

INOVIO is at the forefront of the fight against #COVID19. In this @cenmag article, our CEO Joseph Kim talks about DNA vaccines and working to bring them to market: https://t.co/zWLLLCoglI #DNAVaccines #DNAMedicines pic.twitter.com/CDrRxKVIiQ

— INOVIO Pharmaceuticals (@InovioPharma) April 5, 2020