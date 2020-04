FALSO: Torre Latinoamericana se ilumina de rojo por coronavirus

Una publicación en Twitter señala que la Torre Latinoamericana de la Ciudad de México es la edificación que se ve en un video que muestra una construcción en la noche con una luz roja dando vueltas, emulando la sirena de una ambulancia.

Fotos y videos de la misma edificación han tenido miles de interacciones en Facebook y Twitter, indicando que se trata de la Torre Latino, después de que el Gobierno de México declarara la emergencia sanitaria ante la expansión de la pandemia por el nuevo coronavirus Covid-19 en el país.

De acuerdo con AFP Factual, una búsqueda inversa en Google, tras procesar el video en la herramienta InVid WeVerify, arrojó varias cuentas de Twitter que publicaron que en realidad el edificio es el Empire State, en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos.

New York’s Empire State Building was lit up like an ambulance Monday night in honor of first responders and medical professionals on the front lines of the city’s coronavirus outbreak pic.twitter.com/tzhR3tFFzg

[1/2] We’ll never stop shining for you.

Starting tonight through the COVID-19 battle, our signature white lights will be replaced by the heartbeat of America with a white and red siren in the mast for heroic emergency workers on the front line of the fight. pic.twitter.com/OYkblLTRHN

— Empire State Building (@EmpireStateBldg) March 30, 2020