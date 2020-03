FALSO: Reina Isabel da positivo a Covid-19

En redes sociales se propaga información señalando que la reina Isabel II dio positivo al nuevo coronavirus, esto se afirma de la supuesta confirmación del Palacio de Buckingham en un comunicado.

La aparente noticia se complementa con la información de que el primer ministro Boris Johnson reveló que dio positivo por coronavirus.

Medios como CNN han informado que la reina de Gran Bretaña sigue gozando de buena salud, de acuerdo con el Palacio de Buckingham.

Britain’s Queen Elizabeth II remains in good health, Buckingham Palace says, after news that Prime Minister Johnson tested positive for coronavirus. Follow live updates: https://t.co/Kq9wkLzuBG pic.twitter.com/XqjukhYIyg

— CNN Breaking News (@cnnbrk) March 27, 2020