FALSO: Joe Biden predijo la pandemia de Covid-19 en 2019

“No estamos preparados para una pandemia”, dijo en octubre de 2019 en un tuit el candidato demócrata a la Casa Blanca, Joe Biden. Una captura del mensaje ha sido compartida cientos de veces en portales y redes sociales afirmando que es una prueba de que el político sabía sobre el nuevo coronavirus antes de que se anunciara al mundo.

Aunque el tuit es auténtico, no refería al Covid-19, sino a un informe sobre la capacidad de los países para manejar un brote de enfermedad importante.

“El 25 de octubre de 2019, cuando no se conocía todavía el Covid-19, Biden anunciaba la ‘pandemia’ y denunciaba que los Estados Unidos de Trump no estaban preparados como si lo estaban bajo él y Obama.

Esto es un circo planeado y actuado de antemano”, dice una publicación en Facebook y que incluye la captura de pantalla del tuit de Biden.

Mensajes similares y la imagen circulan en esa red social, a veces destacando la fecha del tuit. Lo mismo circuló en Twitter. Artículos como este fueron compartidos más de mil 200 veces en redes sociales y la desinformación también circuló en otros idiomas, como el italiano.

