FALSO: Covid-19 no es una bacteria ni se combate con aspirinas

La COVID-19 no es una bacteria que se deba tratar con antibióticos o aspirina, frente a lo que afirman mensajes de WhatsApp difundidos en América Latina que contienen también falsedades como que Italia ha encontrado ya la cura de la enfermedad o que la OMS prohíbe las autopsias a fallecidos con coronavirus.

A través de mensajes en redes aseguran que en Italia se encontró “la cura para el coronavirus” porque médicos de ese país practicaron la autopsia a un fallecido con COVID-19, supuestamente en contra de lo exigido por la Organización Mundial de la Salud (OMS), y, al descubrir evidencias de trombosis, cambiaron el tratamiento de los pacientes para administrarles con éxito aspirina.

ES UN VIRUS

La COVID-19 no es una bacteria, sino un virus, que no se combate con antibióticos o aspirina, y en Italia no se ha encontrado la cura de esta enfermedad.

Tampoco es cierto que la OMS prohíba practicar autopsias a los fallecidos por coronavirus, dice el portal EFE Verifica.

No se puede confundir un virus con una bacteria

“La mayoría de bacterias que se encuentran en el organismo no producen ningún daño; al contrario, algunas son beneficiosas”, subraya una institución, antes de precisar: “Una cantidad relativamente pequeña de especies son las que causan enfermedades”.

Y nada tienen que ver con los virus. Como señala Jorge Cortés, infectólogo del Hospital Universitario Nacional de Colombia, la diferencia está “en su tamaño, genoma y funcionamiento”, puesto que “los virus tienen material genético pequeño y requieren células para replicarse”, mientras que “las bacterias son células que ya son autónomas”.

¿Cuándo usar antibióticos?

Y ¿qué medicamentos se emplean en uno y otro caso? Para algunas bacterias hay antibióticos con diferentes mecanismos de acción, mientras que para los virus hay antivirales que logran interferir con el material genético viral o con puntos específicos de su formación.