FALSO: Cannabis funciona como medicamento contra COVID-19

La fiscal general de Nueva York, Letitia James, informó este jueves de que se ordenó a la empresa Finest Herbalist, especialista en la venta de Cannabidiol (CBD), que cese de comercializar su producto “Pure Herbal Total Defense Immunity Blend” como un medicamento que cura o trata la COVID-19.

I ordered CBD company Finest Herbalist to immediately stop marketing products as a cure or treatment for #COVID19.

They targeted consumers through email campaigns, text messages & bogus news websites with false claims that their product successfully cures and treats #COVID19.

— NY AG James (@NewYorkStateAG) April 2, 2020