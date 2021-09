¡’Wake me up’! Avicii y sus mejores canciones a 32 años de su nacimiento

Este 8 de septiembre de 2021, uno de los DJ más reconocidos a nivel mundial estaría cumpliendo 32 años de edad y sí, se trata de Tim Bergling, a quien recordamos como Avicii por sus canciones.

El intérprete de música electrónica nació en Estocolmo un día como hoy, pero de 1989, sin embargo, alcanzó el éxito internacional con su sencillo “Levels”.

Fue tan grande la fama que alcanzó la estrella originaria de Suecia, que hasta el gigante de Internet, Google le dedicó un ‘doodle’.

En dicho homenaje, al dar clic a la imagen, se muestra un video animado de Avicii sonando “Wake me up” de fondo musical, uno de sus temas más populares.

El mundo de la música electrónica se vio conmocionado al darse a conocer de forma inesperada la muerte del productor musical por un aparente suicidio.

La lamentable noticia ocurrió el 20 de abril del 2018, cuando Tim Bergling tenía solo 28 años y, días después del fallecimiento, su familia se pronunció a través de un comunicado.

Y es que, de acuerdo con EFE, ya se había retirado de los grandes escenarios tras sufrir problemas de salud que se derivarían de la ansiedad y el consumo de alcohol.

Dos años antes de perder la vida, en el 2016, anunció su retiro, que sería temporal, ya que pretendía explorar otros rumbos para su vida, así lo detalló en una carta hacia sus seguidores.

“Mi camino ha estado lleno de éxitos, pero no exento de sobresaltos. Me he convertido en adulto mientras crecía como artista, he aprendido a conocerme mejor y darme cuenta de que hay muchas cosas que hacer con mi vida”.