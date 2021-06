Video: Telarañas gigantes cubren Australia, tras las lluvias

El paisaje de la región australiana de Gippsland, en el estado de Victoria, se llenó de capas de tela de araña después de que la zona se viera afectada a principios de junio por graves inundaciones, que provocaron una evacuación masiva de los habitantes de la zona.

En las imágenes, compartidas esta semana por residentes locales en las redes sociales tras volver a sus viviendas, se pueden ver numerosas y gruesas mantas de telaraña cubriendo los prados y colgando de las ramas de los árboles.

El profesor Dieter Hochuli, ecólogo de la Universidad de Sídney, explicó a 7News que esa gran cantidad de telarañas no es sorprendente dadas las condiciones meteorológicas. “Se trata de un fenómeno sorprendentemente común después de las inundaciones”, señaló, agregando que los arácnidos usaron sus telas como un gancho de agarre para escapar de la crecida de las aguas.

Parts of #Gippsland are covered in #spider web??!! The little black dots are spiders. There is web as far as the eye can see. This is near Longford #Victoria thanks Carolyn Crossley for the video pic.twitter.com/wcAOGU9ZTu

— 𝙼𝚒𝚖 𝙷𝚘𝚘𝚔 𝚓𝚘𝚞𝚛𝚗𝚊𝚕𝚒𝚜𝚝 (@mim_cook) June 15, 2021