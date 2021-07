Video: Nadadora olímpica realiza increíble maniobra con bebida sobre su cabeza

La nadadora estadounidense Katie Ledecky demostró porque es una de las mejores atletas en su disciplina, al realizar una increíble maniobra con una bebida que disfrutaba en la piscina.

Ledecky quien ya calificó a los juegos de Tokio, se encuentra en preparación y dejó muestra de lo que es capaz, ahora sosteniendo un vaso en su cabeza mientras nadaba a toda velocidad por una piscina.

La nadadora olímpica en los 400 metro libres, recorrió toda la piscina sin derramar una sola gota de su bebida, para luego llegar a la orilla y darle un sorbo de satisfacción.

We interrupt your newsfeed to show you a video of Katie Ledecky swimming while balancing a beverage on top of her head.

(📽️ @katieledecky) pic.twitter.com/7snOI2kenz

— #TokyoOlympics (@NBCOlympics) July 7, 2021