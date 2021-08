Top 5 canciones más escuchadas en las bodas

Escucha la nota:



Sin duda alguna, los eventos nupciales son la ceremonia más esperada para todos los asistentes, por ello aquí te dejamos las canciones que no deben de faltar en las bodas.

Este estudio lo publico el portal bodas.com.mx

Te puede interesar: ¿Demanda a China por contagio de Covid-19? Un argentino lo hizo por 4 millones de pesos

Marcha Nupcial, clásica en bodas

De acuerdo al estudió publicado por el portal, la marcha nupcial sigue siendo la melodía favorita por los novios mexicanos en las ceremonias de bodas.

Esta melodía de Felix Mendelssohn ha desempeñado un papel esencial en dichos eventos.

Los músicos para la ceremonia y posteriormente para la celebración es la primera opción de la mayoría de las parejas, de acuerdo a la encuestas del portal de bodas mexicanas.

Las canciones favoritas de los novios

Luis Miguel y sus baladas, además de contar con un saxofonista de jazz, es una de las principales preferencias para disfrutar la hora del cóctel.

El 91% de los novios aseguran que no tendrían una boda sin música.

De los novios encuestados, el 85% de las parejas eligen una canción especial siendo ‘Perfect‘ de Ed Sheeran la canción más elegida.

Por otra parte, entre las más elegidas se encuentran ‘Marry you’ de Bruno Mars, ‘A Thousand Years‘ de Christina Perri.

Mientras tanto, para ambientar la fiesta, un tercio de las parejas eligen canciones de grupos de música regional o norteña para la fiesta, también reggaetón y salsa.

La favoritas para bailar son , ‘El Listón de tu pelo‘ de Los Ángeles Azules, ‘Payaso de Rodeo‘ y ‘Cuando calienta el sol‘ de Luis Miguel.

Canciones de la boda de mi mejor amigo

Por otra parte, la película de ‘La boda de mi mejor amigo’ nos ha regalado las mejores canciones para una boda muy al estilo de Estados Unidos.

Es valido ocupar estas canciones como vals o entrada a la ceremonia ya que debido a su popularidad se han adaptado a diferentes acordes.

I say a Little Pray , esta divertida escena sin duda es una de las favoritas del público.

Wishing and Hoping, ¿quién podría olvidar este increíble intro de la película? La manera tan coqueta de interpretar esta canción nos transmite la alegría de una novia feliz

‘You Don’t know me‘ ¡Clásico de clásicos! y es que como olvidar este romántico encuentro, que a más de uno nos lleno de lagrimas los ojos

Estas son solo algunas canciones que no deben de faltar en una boda, ¿cuál elegirías tú para tu baile especial?