The Beatles: 5 curiosidades sobre Yellow Submarine

Sin duda al hablar de The Beatles nos viene a la mente un sin fin de sus canciones, entre ellas, Yellow Submarine.

Y en esta ocasión te hablaremos de este icónico álbum que, este 13 de enero, cumple años.

El emblemático disco de la banda cumple nada más y nada menos que 53 años de haber salido a la luz.

Este undécimo álbum, lleva en su interior la popular canción homónima que además fue la banda sonora de la cuarta película del ‘Cuarteto de Liverpool’.

Y para conmemorar este hit musical te compartimos 5 datos curiosos sobre Yellow Submarine.

Los 5 datos que debes conocer del Yellow Submarine

1.- Un álbum muy animado

Yellow Submarine es sin dudarlo uno de los discos más animados, coloridos, lúdicos y especiales de la banda, no solo por ser el soundtrack de su propia película animada, sino por el arte del LP en sí.

2.-La señal de la bestia

Una de las curiosidades en la portada del disco es la alusión que se hace al ocultismo. Podemos ver a John Lennon o su caricatura haciendo una seña que revolucionó el lenguaje del rock: la señal de la bestia.

Desde ese entonces todos realizamos este símbolo con las manos cuando estamos rockeando con nuestra banda favorita.

3.- Dos lanzamientos

Este álbum tuvo dos lanzamientos a nivel mundial, el primero se hizo el 13 de enero de 1969 en Estados Unidos y el segundo, el 17 de enero del mismo año, pero en Reino Unido.

4.- El quinto Beatle

Todos hemos escuchado hablar del quinto integrante, George Martin, pues en este material tiene una relevante participación.

El LP tiene dos caras, una de ellas – el lado B – cuenta con la banda sonora de la película que tiene siete canciones compuestas y dirigidas por el quinto Beatle.

5.- Dos grandes y aclamadas canciones

De este álbum se desprenden dos grandes canciones (aparte de Yellow submarine) de la banda.

La primera, All You Need Is Love, una de las canciones de la banda que indiscutiblemente tiene más covers alrededor del mundo y Hey Bulldog.

Sin embargo, esta última solo se distribuyó en la versión lanzada en Reino Unido, pues fue eliminada del LP para Estados Unidos.

Estas 5 curiosidades de The Beatles y su álbum ‘Yellow Submarine’ nos dejan más claro por qué el cuarteto de Liverpool fue, es y será una de las bandas más emblemáticas de todos los tiempos.