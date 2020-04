¿Sin nada qué hacer? Conoce estos 3000 cursos gratis

Si ya no tienes más que hacer en eta cuarentena cuada por el Covid-19 hoy te traemos una opción que será de tu agrado, se trata de “Coursera”, en un blog que ofrece más de 3 mil cursos gratis.

La plataforma imparte cursos de las empresas y universidades más reconocidas a nivel mundial cómo Google, IBM, Universidad de Yale, Imperial College London, entre otros.

Información Relacionada: De Japón para México, visita desde casa el Museo Ghibli

We’re committed to helping educators minimize disruption during the COVID-19 outbreak. Starting today, with the support of our partners, we’ll provide every impacted university with free access to our course catalog through Coursera for Campus. Learn more: https://t.co/fIo10NfFWo

— Coursera (@coursera) March 12, 2020