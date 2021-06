Salma Hayek y otros famosos mexicanos tendrán su estrella en el Paseo de la Fama en Hollywood

Escucha la nota:



La Cámara de Comercio de Hollywood anunció este jueves las 38 personalidades de la industria del cine, televisión, teatro, radio, música y entretenimiento deportivo que tendrán su estrella en el Paseo de la Fama de Los Ángeles, California.

Entre los homenajeados destacan las actrices mexicanas Salma Hayek y Angélica Vale, así como el grupo de música Los Huracanes del Norte.

“Los sueños se vuelven realidad“, dijo la actriz de teatro y televisión Angélica Vale, al enterarse de que tendrá su nombre grabado en una estrella del Paseo de la Fama en 2022.

Por su parte, Hayek, quien se volvió muy famosa por su actuación en las películas ‘Frida’ y ‘Salvajes’, también se mostró sorprendida en su cuenta de Instagram por el homenaje.

“Esta imagen representa lo sorprendida y feliz que me puse cuando mi equipo me mostró el anuncio de que me han dado la estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood”, escribió la actriz nacida en el estado de Veracruz.

De momento, la banda de música regional Los Huracanes del Norte no ha publicado ningún mensaje sobre el anuncio realizado este jueves por la Cámara de Comercio de Hollywood.

Los recién homenajeados se unirán a la lista de mexicanos que tienen su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood: el actor y cómico Mario Moreno ‘Cantinflas’, la diva del cine Dolores del Río, el famoso cantante y actor Pedro Infante, el director de cine Guillermo del Toro y el cantante Juan Gabriel, entre otros.