Robin es bisexual, se suma a la lista de la comunidad LGBT de DC Comics

Robin, el inseparable y fiel compañero de Batman, es bisexual y se suma a la comunidad LGBT en el nuevo cómic “Batman: Urban Legends” de DC, trabajado por los españoles Belén Ortega y Alejandro Sánchez.

La ilustradora española Belén Ortega comentó en su cuenta de Twitter: “ha sido “abrumador” leer todos los comentarios y ver el amor que ha recibido por parte de los fans”.

I’m still amazed with all of this, these past few days are so overwhelming that I’m even confuse. I want to THANK YOU again your support and love, even those who came around spreading hate, insults and wishing me the worst and asking to get fired from @DCComics. pic.twitter.com/WJeJOUthhc

